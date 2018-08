vor 19 Min.

Affinger Stürmer führt Top-Elf an Lokalsport

Affings Marco Wanner schaffte den Sprung in die FuPa-Elf.

Unter den Spieltagsbesten ist Marco Wanner.

Jede Woche können die Fans unter www.fupa-schwaben.net, dem Portal für Amateurfußball unserer Zeitung, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die FuPa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Liga. Die Top-Elf ist also ein Stimmungsbarometer dafür, welche Spieler am meisten überzeugt haben.

Angeführt wird die Top-Elf von Affings Angreifer Marco Wanner. Der 25-Jährige erzielte beim Derby beim VfL Ecknach nach einer schönen Einzelleistung das Tor des Tages und sorgte so für den ersten Affinger Dreier seit dem ersten Spieltag. Mit drei Toren und drei Vorlagen ist Wanner der Topscorer seines Teams. In der Kreisliga Ost sind die Kellerkinder TSV Rehling und der BC Aichach gleich doppelt vertreten. Bei den Lechrainern machten Kevin Seifert und Masoud Mella Khalil den 3:0-Erfolg gegen Gerolsbach möglich. Beim 1:1 des BCA in Burgheim überzeugten Torschütze Max Schmuttermair sowie Abwehrspieler Kevin Brand. Auch Doppeltorschütze Stefan Simonovic vom SSV Alsmoos-Petersdorf steht unter den Spieltagsbesten. Für den Angreifer ist es ebenso die zweite Nominierung wie für Abwehrspieler Simon Reiner vom Tabellenführer SC Griesbeckerzell.

In der Kreisklasse Aichach ist der TSV Inchenhofen mit Dreifachtorschütze Andreas Manhard sowie Florian Hoffmann vertreten. Auch Tabellenführer TSV Dasing mit David Gilg und Kaan Ayyildiz sowie der SC Oberbernbach mit Fadel Afoda und Martin Miesl sind doppelt vertreten. Komplettiert wird die Elf vom Affinger Julian Lechner und vom Gebenhofener Dominik Menzinger. In der A-Klasse Aichach stehen mit Sebastian Kinzel (SV Obergriesbach), Stefan Dax (TSV Hollenbach II) und Robert Schneider (TSV Pöttmes II) drei Torschützen des vergangenen Spieltags in der FuPa-Elf der Woche. (sry-)

