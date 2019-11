09:26 Uhr

Affings Negativserie geht gegen Meitingen weiter

Im ersten Durchgang geht FCA in Führung. Doch mit einer starken zweiten Halbzeit dreht der TSV Meitingen mit 3:2 die Partie. Der Assistent des Schiedsrichters löst Debatten aus.

Von Johann Eibl

Wann wird der FC Affing seine Negativserie in der Bezirksliga beenden? Am gestrigen Sonntag schien er auf einem guten Weg, denn im Heimspiel gegen den TSV Meitingen führte er zur Pause mit 1:0. Doch im zweiten Durchgang zeigten die Gäste, dass sie weiter vorne mitmischen wollen und können, drehten die Partie und sicherten sich mit einem 3:2-Erfolg die Punkte. „Heute kann man keinem einen Vorwurf machen“, meinte Nino Kindermann über seine Kameraden, denen er aufgrund einer verschleppten Grippe nicht auf dem Platz helfen konnte.

Sehenswertes Tor durch Schacherl

Das 1:0 verdient das Prädikat „sehenswert“. Florian Tremmel flankte von der rechten Seite nach innen, wo Max Schacherl genau richtig postiert war. Er kam zu einem Kopfball, der die Führung des FCA zur Folge hatte. Fußball kann bisweilen doch recht einfach sein. Ansonsten war die erste Halbzeit nicht gerade gesegnet mit Highlights. Kurz vor der Pause kam Fabian Wolf zu Fall; war’s ein Foul von Danny Dörr? Der Schiri sah keinen Grund, um hier einzuschreiten. Die Hausherren hätten früh in Rückstand geraten können. Doch einen Flachpass von Alexander Heider konnte Nemanja Ranitovic nicht verwerten.

Schiedsrichter in der Kritik

„Zu Schieds- und Linienrichter sage ich nichts“, erklärte Affings Fußballchef Markus Berchtenbreiter. „Ich habe in dem Jahr schon fast 1000 Euro gezahlt. Dazu fällt mir auch nichts mehr ein.“ Dabei hatte er in erster Linie die Leistung des Schiri-Assistenten gegenüber der Tribüne im Sinne. Der ließ in drei Szenen binnen weniger Minuten die Fahne unten, als sich jeweils Marco Lettrari unmittelbar vor ihm im Abseits bewegte. So entstand das 1:2, das auf das Konto von Mateo Duvnjak ging. Zuvor hatte Denis Buja gezeigt, dass er zur Kategorie der Stürmer gehört, die man keinen Moment aus den Augen lassen dar. Er erzielte den Ausgleich, wenngleich Danny Dörr und Leopold von Peinen direkt neben ihm standen.

Die Zuschauer redeten sich noch die Köpfe heiß, da traf Schacherl ein zweites Mal, wieder per Kopf. Die Flanke kam von Trainer Marc-Abu Al-Jajeh. Damit war die Partie noch nicht gelaufen. Meitingen zeigte die wohl beste Szene in dieser Partie, die von Wolf eingeleitet und sehr schnell abgeschlossen wurde. Duvnjak vollendete im Stil eines Klassemannes. Al-Jajeh wollte die Flinte nicht vorzeitig ins Korn werfen. Er forderte seine Leute zur Gegenwehr in den Schlussminuten auf: „Weiter, weiter, weiter!“ Mit Mathias Steger, der auf der linken Seite für Druck sorgte, und Anel Jusufovic wechselte er noch zwei Offensivkicker ein – ohne Erfolg. Am Ende herrschte auf und neben dem Platz dicke Luft, die vom Spielverlauf und von den Entscheidungen der Neutralen herrührten.

FC Affing Köpper, von Peinen, Dörr, Leicht, Steinherr (78. Lipp), Merwald, Kalkan (67. Steger), Tremmel, Reiter (85. Jusufovic), Al-Jajeh, Schacherl.

TSV Meitingen Wagner, Nießner, Chouiloulidis (76. Schuster), Heiß, Zach, Heider (39. Lettrari), Ranitovic, Fichtner, Wolf, Buja, Duvnjak.

Tore 1:0 Schacherl (24.), 1:1 Buja (65.), 1:2 Duvnjak (70.), 2:2 Schacherl (72.), 2:3 Duvnjak (84.)) Zuschauer 100.

