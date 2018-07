03.07.2018

Agnes Hartl schon in guter Form Lokalsport

Leichtathletik: LCA-Sportlerin in Karlsfeld Zweite

Die deutsche Meisterschaften der Langstaffeln Ende Juli in Rostock ist Agnes Hartls erklärtes Saisonziel. Die Qualifikation über 3 x 800 Meter mit ihren Kolleginnen der TGV Augsburg hat die Mauerbacherin in der Tasche (wir berichteten). Beim dritten Wettbewerb des Karlsfelder Läufercups über 800 Meter bewies Hartl ihre gute Form mit einem Rennen in 2:27,75 Minuten, knapp über ihrer Saisonbestzeit von 2:23,29 Minuten.

Die Trainerin des LC Aichach musste sich nur der aktuellen süddeutschen U18-Meisterin über die zwei Runden, der Karlsfelderin Louisa Fischer, geschlagen geben, die schon nach 2:10,19 Minuten die Stoppuhr auslöste. Ebenfalls im Rennen: W70-Matadorin Resi Christl (LC Aichach), die nach 3:37,79 Minuten die Ziellinie kreuzte – genau zwei Sekunden schneller als bei den Kreismeisterschaften in Horgau wenige Tage zuvor. Bei den Männern trat Josef Ippy (LC Aichach) über 5000 Meter an. Er wurde Zehnter der M40-Herren in 19:38,30 Minuten. (hokr)

