Aichach

19:00 Uhr

BMX: Wie sich Jonas Lindermair auf die Weltmeisterschaft vorbereitet

Plus BMX-Fahrer Jonas Lindermair ist bei den Weltmeisterschaften in Frankreich dabei. Der 24-Jährige ist nun Profi, dennoch kommen die Olympischen Spiele zu früh.

Von Sebastian Richly

Plötzlich ging alles ganz schnell. Erst vor rund zwei Wochen bekam Jonas Lindermair den ersehnten Anruf: Der Aichacher ist einer von drei deutschen BMX-Fahrern, die bei den Weltmeisterschaften am kommenden Wochenende in Montpellier ( Frankreich) am Start sind. Dort misst sich der 24-Jährige mit den Weltbesten der Sportart. Selbst bei einem Titel hätte Lindermair keine Chance mehr auf die Olympischen Spiele in Tokio. Was Corona damit zu tun hat und warum der Aichacher bald eine neue Trainingshalle braucht.

