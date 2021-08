Wundertüte: So unberechenbar ist die Fußball-Kreisliga

In der Kreisliga Ost kann gefühlt jeder jeden schlagen. Auch am Wochenende? So steht es um die heimischen Teams vor dem wichtigen Spieltag.

So wirklich schlau wird man aus der Kreisliga Ost in dieser noch jungen Spielzeit nicht. Da startet der SSV Alsmoos-Petersdorf mit zwei Siegen souverän in die Saison und verlor dann gegen den bis dato punktlosen TSV Friedberg zuhause mit 0:3. Durch diese Niederlage der Petersdorfer steht aktuell eine Mannschaft an der Tabellenspitze, die vergangene Saison beinahe abgestiegen wäre – der TSV Firnhaberau. Bereits am Sonntag könnte sich das Tabellenbild schon wieder ändern.

Gleich vier heimische Teams nehmen dabei die Tabellenspitze ins Visier. Einer davon ist der SSV, der ab 17 Uhr beim BC Aichach zu Gast ist. Der BCA hat seinerseits vier Punkte auf dem Konto, kassierte aber zuletzt eine herbe 0:5-Klatsche im Stadtderby gegen den SC Griesbeckerzell. Die Zeller hingegen scheinen nach der Auftaktniederlage zurück in die Spur gefunden zu haben. Mit sechs Punkten belegt das Team von Spielertrainer Matthias Kefer aktuell Rang drei. Am Sonntag ist der SCG ab 15 Uhr bei der punktgleichen TSG Untermaxfeld gefordert. Ebenfalls sechs Punkte hat überraschend auch der TSV Dasing auf dem Konto. Beide Heimspiele konnte das Team von Trainer Jürgen Schmid gewinnen, nun soll auch auswärts Zählbares her. Am Sonntag geht es ab 15 Uhr beim Absteiger TSV Rain II um Punkte.

Die Tabellenspitze nur knapp verpasst hat am vergangenen Spieltag nur knapp der zweite Absteiger aus der Bezirksliga, der BC Adelzhausen. Beim 2:2 gegen die DJK Langenmosen ließ die Mannschaft von Spielertrainer Michael Guggumos erstmals Punkte liegen. Ein spätes Tor machte den perfekten Start in die Saison zunichte. Am Sonntag geht es für den BCA zum SC Mühlried (Anpfiff 15 Uhr). Mit einem Sieg könnte sich der Absteiger dann an die Tabellenspitze setzen, vorausgesetzt der TSV Firnhaberau lässt erstmals Punkte in dieser Saison liegen.