Kurz vor Saisonstart: Aichacher Ringer ziehen zurück - warum?

Plus Der TSV Aichach zieht seine Ringer-Mannschaft kurz vor dem Start der Landesliga zurück. Es gibt noch eine andere schlechte Nachricht. Das steckt dahinter.

Seit Dezember 2019 haben die Ringer des TSV Aichach keinen Mannschaftswettkampf bestritten. Am Samstag hätte es nun endlich soweit sein sollen, doch kurz vor dem Start der Landesliga Süd zogen die Paarstädter zurück. Das hat gleich mehrere Gründe. Bleibt die Frage, wie es jetzt weitergeht?