Aichach

18:18 Uhr

Strecke, Start, Favoriten: So läuft der Wittelsbacher Straßenlauf ab

Plus Am Sonntag startet in Aichach der Wittelsbacher Lauf. Wo die Strecke verläuft, wer sich Chancen ausrechnen kann - und warum der Stadtlauf abgesagt wird.

Von Horst Kramer

Es ist eine Veranstaltung, auf die im Landkreis Aichach-Friedberg viele Laufsport-Freunde gewartet haben: Am kommenden Sonntag, 27. Juni, geht der dritte Wittelsbacher Lauf des LC Aichach über die Bühne. Angeboten werden ein Fünf-Kilometer-Hobbylauf und der Zehn-Kilometer-Lauf, in dessen Rahmen auch die schwäbischen Meisterschaften ausgetragen werden. Bis zum Mittwoch hatten sich 80 Aktive angemeldet, Gedrängel ist also nicht zu befürchten.

