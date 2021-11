Aichach

vor 32 Min.

Wie es für BMX-Profi Jonas Lindermair nach der EM weitergeht

In einer alten Scheune in Hörzhausen trainierte BMX-Profi Jonas Lindermair bisher. Das Gebäude wurde nun verkauft: Der Aichacher hat schon ein neues Objekt, das er allerdings erst noch zur Trainingshalle umbauen muss.

Plus BMX-Fahrer Jonas Lindermair landet bei der EM in Moskau auf Platz 15. Für den 24-Jährigen stehen Veränderungen an. So stehen seine Chancen für Olympia.

Von Sebastian Richly

Das Finale hat BMX-Profi Jonas Lindermair zwar verpasst, dennoch schwärmt der Aichacher von den Europameisterschaften in Moskau, bei denen der 24-Jährige als einer von zwei deutschen Fahrern teilnehmen dürfte. „Das war das größte Event, bei dem ich je dabei war. Das war einfach krass“, soLindermair. Krass werden für den gelernten Koch aber auch die kommenden Monate, denn viel trainieren wird er im Winter nicht können. Woran das liegt und wie seine Chancen auf Olympia stehen.

