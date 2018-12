20:18 Uhr

Aichach bleibt weiter unten dabei Lokalsport

TSV-Korbjäger können beim Spitzenreiter nur ein Viertel lang mithalten.

Die Basketballer des TSV Aichach befinden sich weiter in der Krise. Beim Tabellenersten TV Augsburg verlor das Team von Trainer Amir Arul mit 56:94.

Die Aichacher, die ohne Henoch Nya-Ekombo und Eddy Ngome antreten mussten, kamen gut in die Partie und gingen mit einem Dreipunktwurf von Emre Urun in Führung. Auch Center Anton Oksche hatte einen guten Start und traf neun seiner elf Punkte im ersten Viertel. Doch die Augsburger fingen sich schnell und zeigten sich auf beiden Hälften des Spielfeldes aggressiv. Dank drei getroffener Dreierwürfe konnten die Gastgeber das Viertel noch mit 21:17 für sich entscheiden. Den Start des zweiten Viertels verschliefen die Aichacher komplett und kassierten einen 16:2-Lauf der Augsburger, die teilweise Verteidigung über das ganze Feld spielten. Zur Halbzeit lag Aichach dann 26:42 hinten. Nach der Pause konnten sich die Augsburger noch einmal steigern und machten im dritten Viertel 27 Punkte. Großen Anteil daran hatte Jochen-Hermann Konnerth, der als Topscorer der Partie insgesamt 27 Punkte machte. Nach dem dritten Viertel führte Augsburg mit 69:38. Im letzten Viertel beging Anton Oksche in der ersten Minute sein fünftes Foul und musste auf die Bank. Ersetzt wurde er durch Thomas Hofmann. Die Paarstädter zogen zwar zum Korb und durften anschließend an die Freiwurflinie, trafen jedoch im letzten Viertel nur einen von sechs Versuchen. (bgs)

TSV Aichach Eberlein (15), Klein (13), Oksche (11), Stancu (7), Urun (6), Wintermeyer (2), Hofmann (2), Arul.

