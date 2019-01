vor 45 Min.

Aichach demonstriert seine Stärke Lokalsport

Jubeln konnte am Ende der BC Aichach über den Sieg bei der Endrunde der Landkreismeisterschaft der U17 in Aichach-Friedberg.

BCA bleibt bei Landkreis-Endrunde ungeschlagen. SG Hollenbach wird Zweiter

Makellos war die Bilanz der B-Junioren des BC Aichach in der Finalrunde der Landkreismeisterschaft vor heimischen Publikum. Die U17-Youngster des Kreisligisten setzten sich ohne Punktverlust in der Vierfachturnhalle durch und sicherten sich mit 10:1 Toren und 15 Punkten klar den Landkreistitel. Die SG Hollenbach/Petersdorf belegte mit acht Punkten den zweiten Platz, vor dem favorisierten Kreisliga-Spitzenreiter TSV Friedberg und dem Kissinger SC.

Spielleiter Helmut Brandmayr sprach von einem hochverdienten Erfolg der Aichacher. „Die waren in jedem Spiel einfach eine Klasse für sich.“ Allerdings sah Brandmayr auch den TSV Friedberg spielerisch auf einem hohen Niveau. „Aber die Friedberger haben ihre Chancen nicht konsequent genutzt, sonst wäre mehr drin gewesen.“ Dies nutzte dann die Spielgemeinschaft Hollenbach/Petersdorf und platzierte sich vor den Friedbergern. Zum Lohn darf die Spielgemeinschaft als Vizemeister nun zusammen mit dem Landkreismeister BC Aichach am Samstag bei der Augsburger Jugendkreis-Endrunde antreten. Austragungsort ist dann die Schulturnhalle Nord in Aichach.

Der BC Aichach traf bereits im Auftaktspiel auf den Kreisliga-Spitzenreiter und Mitfavoriten TSV Friedberg. Luis Fischer und Kessiena Engelhart schossen den 2:0-Erfolg heraus. Das dritte Turnierspiel zeigte deutlich auf, dass die Vergabe nur über die beiden Kreisligisten führen wird. Durch einen Treffer von Spielführer Alket Nrecaj bezwang der BC Aichach bei seinem zweiten Auftritt die SG Paar- und Eisbachtal knapp mit 1:0, ehe im Derby die SG Klingen, die von SG Mauerbach-Coach Martin Burkhart betreut wurde, mit 4:0 abgeschossen wurde. Nrecaj, Felix Rieger, Luis Fischer und Eren Akin trafen für den stark aufspielenden BCA. Im vierten Spiel setzte sich der BCA dann erneut knapp mit 1:0 durch. Luis Fischer erzielte den Treffer – negativ war allerdings das Einsteigen von Nrecaj kurz vor dem Spielende, als er im Strafraum mit einer Grätsche seinen Gegenspieler von den Beinen holte und dafür die Rote Karte sah. Der Kapitän wird den Aichachern beim Kreisfinale fehlen. Auf dem Weg zum Titel ließ sich der BC Aichach aber nicht mehr stoppen. Mit einem 2:1-Erfolg über den Kissinger SC schloss man das erfolgreiche Turnier. Rieger und Fischer trafen für die Truppe von Trainer Alexander Maier. Die SG Hollenbach/Petersdorf kletterte auf den zweiten Rang durch den 2:1-Erfolg im letzten Spiel gegen die SG Klingen. (r.r)

