Aichach dreht das Spiel

Das Erste Männerteam des TSV holt gegen den SC Siegertshofen II einen deutlichen Rückstand auf und siegt mit 9:7

Eine beeindruckende Aufholjagd gelang Aichachs erstem Herrenteam gegen den SC Siegertshofen II. Beim Spiel in der Bezirksoberliga lagen die Paarstädter schon weit zurück, konnten jedoch noch knapp mit 9:7 gewinnen.

Da nur eines der drei Eingangsdoppel durch Daniel Konrad und Pablo Löw gewonnen wurde, musste die Aichacher Mannschaft von Beginn an einem Rückstand hinterherlaufen. Die ersten drei Einzelpartien von Christian Bedenk, Willi Schablas und Konrad gingen an die Gäste, sodass Aichach bereits mit 1:5 zurücklag. Die Paarstädter ließen sich nicht unterkriegen und stellten nach Erfolgen von Matthias Löw, Hermann Wittmann und Pablo Löw den Anschluss her. Im zweiten Einzeldurchgang folgten Niederlagen von Bedenk und Konrad sowie ein Sieg von Schablas. Mit erneut starken Leistungen holten Matthias Löw, Wittmann und Pablo Löw ihre zweiten Einzelerfolge. Vor dem abschließenden Doppel war Aichach im Vorteil und hatte die Chance auf den nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg. Mit einer nervenstarken Leistung behielten Bedenk/Matthias Löw im Schlussdoppel die Oberhand und stellten nach fünf Sätzen das Endresultat her. Die Aichacher Mannschaft liegt somit auf dem zweiten Tabellenrang.

Ebenfalls erfolgreich war Aichachs viertes Herrenteam. Beim 9:1-Erfolg bei der neunten Mannschaft des TV Dillingen punkteten Rafael Konrad Fabian Schweizer, Schweizer (3), Konrad (3) und Hoy (2). (chrb)

