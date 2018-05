11.05.2018

Aichach fast im Landkreisfinale Lokalsport

Stockschießen: Teams kämpfen um die Plätze

Es wird spannend nach dem dritten Spieltag in der Qualifikation zur Stockschützen-Landkreismeisterschaft. Während in der Gruppe A der BC Aichach noch ungeschlagen bei noch einer ausstehenden Partie mit einem Bein fast im Finale steht, dürfte es dahinter mit den drei punktgleichen Teams aus Mauerbach, Inchenhofen und Aindling zu einem interessanten Schlagabtausch um den zweiten Platz kommen. Ähnlich ist die Konstellation in der Gruppe B. Zwar lässt der EC Haslangkreit an seiner Führungsrolle keine Zweifel aufkommen, aber Sielenbach und Ottmaring liefern sich in der Verfolgerrolle ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In der C-Gruppe dürften nach dem bisherigen Verlauf der SC Eurasburg, der TSV Dasing und die DJK Willprechtszell mit jeweils vier Pluspunkten die beiden startberechtigten Finalplätze unter sich ausmachen. Friedberg und Unterbernbach heißen die heißen Finalanwärter in der Gruppe D. Verlustpunktfrei dominieren sie eindeutig das Geschehen. (aira)

