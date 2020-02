18.02.2020

Aichach marschiert

Erstes Männerteam gewinnt enges Duell gegen Siegertshofen. Auch TSV III und IV sind jeweils erfolgreich

Den dritten Tabellenplatz in der Bezirksoberliga verteidigen konnte Aichachs Erste Herrenmannschaft. Im Duell der Tabellennachbarn behielten die Paarstädter gegen die Zweite Mannschaft des SC Siegertshofen nach einer umkämpften Partie mit 9:6 die Oberhand.

Aichach ging dabei ohne Matthias Löw ins Spiel, der auf den Bayerischen Seniorenmeisterschaften aktiv war. Mit zwei Doppelerfolgen von Willi Schablas /Hermann Wittmann und Pablo Löw/Christian Berger gelang ein ordentlicher Start. Christopher Bedenk/Daniel Konrad unterlagen gegen das Spitzendoppel aus Siegertshofen. Auch in der Folge blieb die Partie umkämpft, sodass nach Siegen von Bedenk, Berger und Löw sowie Niederlagen von Schablas, Konrad und Wittmann eine knappe 5:4-Führung für Aichach stand. Mit starker Leistung konnte Bedenk auch sein zweites Einzel für sich entscheiden. Nach Niederlagen von Schablas und Wittmann sowie einem Erfolg des gut aufspielenden Konrad blieb Aichach weiterhin knapp in Führung. Erst Löw und Berger stellten mit ihren zweiten Einzelerfolgen das Endresultat her.

Einen knappen Erfolg feierte auch Aichachs Dritte Mannschaft, die sich in der Bezirksklasse B gegen Schlusslicht Rehling durchsetzte. 9:7 hieß es am Ende einer Partie, in der mehrfach die Führung wechselte. Die Punkte für Aichach holten David Czok/Gerhard Hornbergs, Frieder Besel, Erich Pecher (2), David Czok, Christoph Czok (2) und Gerhard Hornbergs. Gerhard Kögl und Frieder Besel gewannen schließlich das Schlussdoppel.

Ihrer Favoritenrolle gerecht wurde Aichachs Vierte und gewann in der Bezirksklasse D mit 7:3 gegen die Dritte Mannschaft des TTF Unteres Zusamtal. Aichach belegt dadurch weiterhin den zweiten Tabellenplatz. Es punkteten Rafael Konrad/Harald Räder, Räder (3) und Konrad (3). (chrb)

Themen folgen