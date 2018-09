Aichach obenauf

00:04 Uhr

Aichachs Moritz Oberhauser (hier oben im Kampf gegen Freising) machte mit seinen beiden Siegen den Erfolg der TSV-Ringer in Trostberg perfekt. Nach drei Siegen zum Auftakt liegen die Paarstädter auf Rang zwei der Tabelle. <b>Archivfoto: Peter Thurner</b>

TSV-Kämpfer siegen knapp in Trostberg. Moritz Oberhauser macht den dritten Sieg im dritten Duell klar

Aichach Einen 28:25-Erfolg feierten die Ringer des TSV Aichach in Trostberg. Mit drei Siegen aus drei Wettkämpfen liegen die Paarstädter weiter auf Rang zwei. Mit vier unbesetzten Gewichtsklassen waren allerdings nur vier weitere günstige Kämpfe für den Gesamtsieg nötig.

57 Kilogramm Chancenlos war Niklas Bscheider gegen Justin Neijgum. Sowohl im freien als auch im griechisch-römischen Stil brachte Neijgum den Aichacher in die Bodenlage und drehte ihn bis zur technischen Überlegenheit durch.

98 Kilogramm Im Greco verteidigte Sebastian Ziegler wertvolle Punkte gegen Robert Freisler. Trotz Vorwärtsgang wurde Ziegler zwei Mal wegen Passivität verwiesen und lag damit unverdient zurück. Mit einem Risikoschub am Mattenrand versuchte er nochmals, das Blatt zu wenden, wurde aber mit einem Kopfzug gekontert und verlor nach Punkten. Matthäus Gschwendtner überraschte im Freistil zu Beginn mit einer Kopfklammer an Robert Freisler. Ähnliche Aktionen gelangen ihm nicht mehr und er verlor nach und nach Punkte. Er ließ Freisler dennoch bis zur letzten Minute für die technische Überlegenheit arbeiten.

61 Kilogramm Obaid Besmellabi war in beiden Starts ohne Gegner und holte so einfache acht Mannschaftpunkte für Aichach.

130 Kilogramm Auch Tobias Mustafa hatte keinen Rivalen.

66 Kilogramm Im freien Stil setzte sich Felix Boussad gegen Denis Moor durch. Nachdem Boussad einen Hüftangriff ins Leere laufen ließ, setzte er einen Kopfzug richtig an, schnürte seinen Gegner am Boden fest und holte den Schultersieg. Sein Bruder Thomas konnte sich im Greco nicht richtig entfalten. Er fiel kurz nach dem Anpfiff in den Spezialgriff von Piotr Knec, einen Armzug, und konnte sich aus der gefährlichen Lage nicht mehr befreien.

86 Kilogramm Daniel Walecki ergriff zwar die Initiative gegen den Trostberger Simon Garcorz im Freistil, verfolgte seinen Beinangriff aber nicht bis zum Ende. Stattdessen fasste sein Kontrahent zur Zange und drehte ihn auf den Rücken. Für Sebastian Ziegler war es der zweite Greco-Kampf dieses Abends und er fand sich nach den insgesamt zwölf Minuten Kampfzeit am Ende seiner Kräfte. Gegner Simon Garcorz war in besserer Verfassung und dem Trostberger gelang es, technische Wertungen zu erzielen, obwohl beide Ringer auf Augenhöhe waren.

75 Kilogramm Moritz Oberhauser stand Piotr Knec eine Gewichtsklasse höher im Greco gegenüber. Auch er wäre beinahe in den Armzug gefallen, konnte den Griff jedoch abfangen. Durch die körperliche Überlegenheit gelang es Oberhauser, den Trostberger mit einer Schleuder zu schultern. Im freien Stil traf der Aichacher auf Niklas Feichtner, den er mit einem Doppelbeinangriff auf die Schultern schickte. (mofi)

