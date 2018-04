Aichach prallt an Kissing ab

vor 55 Min.

Johanna Fackler (im Hintergrund) traf bei der 20:29-Heimniederlage des TSV Aichach gegen den Kissinger SC in der Landesliga am Samstag lediglich einmal.

TSV-Frauen unterliegen im Derby dem KSC mit 20:29. Warum die Schiedsrichter nicht einverstanden sind mit dem Engagement von Trainer Martin Fischer.

Von Johann Eibl

Auf dem letzten oder dem vorletzten Rang werden die Handballerinnen des TSV Aichach diese Saison in der Landesliga Süd abschließen. Nach der 20:29-Heimniederlage am Samstag gegen den Kissinger SC liegt eine bessere Platzierung außer Reichweite. Einmal mehr war zu erkennen, warum das Unternehmen Klassenerhalt scheiterte: Es fehlt an der individuellen Klasse im Kader.

Es handelte sich um ein Derby auf Landkreisebene. Das bekam man beispielsweise auf der Tribüne zu spüren, wo Gästefans einen Block von gut 20 Personen bildeten, die für reichlich Lärm, etwa mit drei Trommeln, sorgten. Die jungen Anhänger des TSV-Teams mischten ebenfalls tüchtig mit. Das hatte zur Folge, dass die Ausführungen von Hallensprecher Roland Fackler nur auszugsweise zu hören waren. Wer sich behaupten würde in diesem Duell, das war relativ bald abzusehen. Nach 13 Minuten stand es bereits 2:7, nach 30 Minuten wurden beim 11:15 die Seiten gewechselt. Von einer Aufholjagd des TSV konnte anschließend keine Rede sein. Bis die Aichacherinnen zum vierten Treffer nach der Pause kamen, verstrichen über 22 Minuten. Erst am Ende, als Kissing die Deckung nicht mehr so genau nahm, klappte es besser mit dem Erzielen von Toren. Die Leistung in der Offensive wies Defizite auf, viele Angriffe wurden unkonzentriert vorgetragen und nicht selten kam es zu schwachen Abschlüssen.

Die beiden Schiedsrichter aus dem Frankenland lagen früh im Clinch mit der Aichacher Trainerbank. Gelb gegen Martin Fischer war zumindest in der Szene fragwürdig. Damit war aber klar: Beim nächsten Muckser würde die Strafe heftiger ausfallen. Dazu kam es auch im zweiten Durchgang, als eine Zwei-Minuten-Strafe gegen das Team verhängt wurde. Entscheidende Auswirkungen auf das Endergebnis hatte das aber nicht mehr.

Eine gewisse Stimmung gehöre zu einem Derby dazu, meinte Martin Fischer, der Aichacher Trainer. So richtig mitzuhalten, sei seinen Schützlingen nicht über das gesamte Spiel gelungen: „Die anderen sind clever genug, um uns nicht die Oberhand zu überlassen.“ Die Schiris hatten vor der Pause eine Szene übersehen, in der laut Fischer Anne Juliane Huber ein Bein stehen ließ: „Dafür haben wir auch schon die Rote Karte bekommen.“ Einen Tick mehr Aggressivität hätte sich der Coach von seinem Team gewünscht. Dann wandte er sich noch an den KSC: „Ein verdienter Sieg von Kissing.“

TSV Aichach Silke Arnold, Nadja Ammalou, Iris Kronthaler (3), Annabel Weiß, Verena Merker (2), Tini Wonnenberg (3), Johanna Fackler (1), Lina Schrempel (2), Ramona Bscheider (3), Marleen Bscheider (2), Iva Vlahinic (4/2), Kathrin Storr, Lara Leis.

Kissinger SC Franziska Lang, Jana Ottens, Irmgard Kefer (7/3), Melanie Pusch, Vanessa Eder (2), Anne Juliane Huber (3), Bianca Sirch (1), Katja Walther, Leonie Meißner (7/1), Sarah Gottwald (2), Katrin Winter (4), Hannah Herrmann, Rojin Bindal (1), Nicole Seitz (2).

Schiedsrichter Behrens und Dechert (beide ESV Flügelrad Nürnberg) Zuschauer 80 Siebenmeter 4:8 Zeitstrafen 6:7 Rote Karte Anne Juliane Huber (51:01/Kissing/dritte Zeitstrafe).

