vor 53 Min.

Aichach schiebt sich nach oben Lokalsport

Die Affinger Volleyball-Frauen (in schwarzen Trikots) holten beim Heimspieltag einen Fünfsatzsieg. Die Aichacherinnen (in roten Trikots) waren in Kissing doppelt erfolgreich.

TSV-Frauen mit zwei souveränen Erfolgen. Auch Inchenhofen holt die volle Ausbeute. Affing gewinnt Krimi

Erneut standen bei den Volleyball-Frauen in der Bezirksklasse Nord zwei Derbys auf dem Programm. Während Aufsteiger FC Affing den TV Inchenhofen zu Gast hatte, mussten die Spielerinnen des TSV Aichach beim Tabellenschlusslicht SC Kissing antreten.

Zwei souveräne Siege fuhren dabei die Paarstädterinnen ein. Gegen die Gastgeberinnen aus Kissing wurde es nur im zweiten Durchgang spannend (20:25). Die beiden weiteren Sätze war die Übermacht der Aichacherinnen zu groß. Das Schlusslicht kam überhaupt nicht mit dem druckvollen Spiel des TSV zurecht. (12:25, 16:25). Auch im zweiten Duell gegen Auerbach gab es einen glatten 3:0-Satzerfolg für Aichach, wobei das Match deutlich spannender verlief. Gerade in den ersten beiden Durchgängen taten sich die Aichacherinnen gegen den Tabellensechsten schwer. Im Stile einer Spitzenmannschaft entschied der TSV aber schließlich beide Durchgänge knapp für sich. (25:22; 25:23). Die Moral der Auerbacherinnen war nun gebrochen und Aichach steigerte sich. Beim klaren 25:12 hatte das Spitzenteam keine Mühe mehr.

Ebenfalls doppelt erfolgreich war der TSV Inchenhofen. Zunächst gab es für die Leahaderinnen einen souveränen 3:0-Erfolg gegen den FC Affing. Dabei hatten die Gäste nur im zweiten Satz Probleme mit den Gastgeberinnen. Dafür aber richtig. Es ging hin und her und am Schluss hatte Inchenhofen mit 31:29 das bessere Ende für sich. Die weiteren Sätze waren weniger spannend (15:25, 19:25). Gegen Altenmünster hatte der TSV dann gar keine Probleme (25:15,25:11,25:21). Die Affingerinnen starteten gut gegen Altenmünster und holten sich Satz eins (25:21). Dann ging es hin und her. Satz zwei ging an die Gäste, Satz drei holte sich wieder Affing und im vierten Durchgang war wieder Altenmünster besser (17:25; 25:18; 16:25). Im entscheidenden fünften Satz setzte sich der FCA knapp mit 15:12 durch.

Weiter geht es am 26. Januar. Dann sind die Aichacherinnen in Altenmünster gefordert. Dort kommt es zum Gipfeltreffen mit den bislang verlustpunktfreien Langweiderinnen. Der FC Affing ist beim Derby in Kissing im Einsatz und trifft dort neben den Gastgeberinnen auf den TSV Haunstetten. Die Leahaderinnen haben dann spielfrei und greifen erst am 9. Februar mit einem Heimspieltag ins Geschehen ein. Der TSV erwartet dann den Tabellendritten aus Marktoffingen sowie die SpVgg Auerbach. (AN)

Themen Folgen