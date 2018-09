26.09.2018

Aichach schlägt sich am besten Lokalsport

Beim Paartalturnier holt der gastgebende TSV gleich zwei erste Plätze

Aichach Beim Paartalturnier der Tischtennisspieler des TSV Aichach waren 19 Teams am Start. Pro Team gingen drei Spieler an die Platten. Ausgespielt wurden die Sieger in vier verschiedenen Leistungsgruppen. Gespielt wurden Einzel- und Doppelmatches bis zum vierten Gewinnpunkt.

So spielten in der Kategorie A der SV Ried, TSV Königsbrunn, TSG Augsburg I, TSV Gersthofen I und TSV Aichach I. Am Ende setzte sich im Modus Jeder-gegen-Jeden der Gastgeber mit Matthias Löw, Christian Bedenk und Daniel Konrad durch. Platz zwei ging an den TSV Gersthofen I vor dem drittplatzierten TSV Königsbrunn gefolgt von der TSG Augsburg I und dem SV Ried. Ebenfalls spannend wurde es in der Kategorie B, in der sich der TSV Kühbach I, TSG Augsburg II, DJK Pfersee I, TSV Gersthofen II und der TSV Aichach II befand. Auch hier holte sich das Aichacher Team um Eric Thümmler, Pablo Löw und Günther Alphei den Titel. Gefolgt von der starken TSG Augsburg II auf Platz zwei und dem TSV Gersthofen II auf Platz drei. Der vierte Platz ging an den TSV Kühbach I vor der DJK Pfersee I.

In der Kategorie C spielte der FC Stätzling ein starkes Turnier und holte sich recht deutlich den Sieg vor der DJK Pfersee II und dem drittplatzieren TSV Aichach III, gefolgt vom FC Mertingen I und dem BC Rinnenthal I. In der Kategorie D holte sich der TSV Pöttmes mit Thomas Stotko, Johannes Frahammer und der Aichacher Leihgabe Rafael Konrad den Turniersieg vor dem TSV Aichach IV, der somit Platz zwei belegte. Platz drei ging an den BC Rinnenthal gefolgt vom TSV Aichach V. (bdra)

