19:24 Uhr

Aichach springt nicht hoch genug Lokalsport

TSV-Basketballer unterliegen Etting-Ingolstadt. Dabei kann das Team von Trainer Amir Arul lange mithalten. Trotz der Pleite gibt es einen Lichtblick.

Von Sebastian Richly

Gut gespielt und dennoch verloren – die Sätze gleichen sich bei den Aichacher Basketballern fast Woche für Woche. Trainer Amir Arul: „Was soll ich sagen? Ich muss jede Woche das Gleiche sagen. Wir waren auf Augenhöhe und das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wieder.“ Zuhause gegen den TSV Etting-Ingolstadt hieß es am Ende 72:95. Mit der nächsten Pleite rutschten die Paarstädter wieder auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Nach den ersten Fehlwürfen erlösten Topscorer Alex Eberlein und Anton Oksche die Gastgeber mit den ersten Punkten. „Bloß nicht wieder ein Fehlstart“, hatte Coach Arul seine Mannen noch gewarnt, doch erneut standen am Ende des ersten Viertels nur neun Zähler. Das lag in erster Linie an der schwachen Trefferquote, denn die TSV-Korbjäger erarbeiteten sich viele offene Würfe. Defensiv standen die Aichacher aber solide und ließen ihrerseits nur 18 Punkte zu. Im zweiten Viertel kämpfte sich der TSV ran und verkürzte auf 33:39. Vor allem Dennis Stancu zeigte sich jetzt in guter Verfassung. Im dritten Viertel konnten die Gastgeber aber nicht mehr an diese Leistung anknüpfen. „Da haben wir das Spiel wieder hergeschenkt und waren nicht abgebrüht genug“, so Arul, der erneut auf seinen Aufbauspieler Henoch Nya-Ekombo verzichten musste. „Na klar fehlt uns Henoch. Aber wir haben schon die ganze Saison Verletzungspech.“ Immerhin gab es einen Lichtblick in Sachen Personal. Philipp Kolb stand erstmals nach seiner Verletzung wieder auf dem Parkett. „Leider konnte er nur zehn Minuten spielen, aber in denen war Phil richtig stark. Das macht mir Mut.“ Kolb erzielte dabei auch acht Punkte.

Die Niederlage konnte auch der Rückkehrer nicht verhindern. Das lag auch an der schwachen Rebound-Quote der Aichacher. So bekamen die Gäste im dritten Viertel viele zweite Chancen und nutzten diese. 52:70 stand es vor dem letzten Durchgang. Arul peitschte seine Jungs nochmals nach vorne: „Konzentriert bleiben, dann packen wir das noch.“ Doch mit der Konzentration war das wieder so eine Sache. Aichach ging jetzt viel Risiko. Das zahlte sich aber nicht aus. Zu viele leichte Ballverluste machten eine Aufholjagd unmöglich. Treffsicher zeigte sich diesmal Kirill Klein, der mit 16 Punkten bester Aichacher Werfer war. Matchwinner war aufseiten der Gäste Dmitrji Simanovic, den Aichach nie in den Griff bekam. Simanovic erzielte insgesamt 32 Punkte.

Trotz der Niederlage erkannte Arul einen Aufwärtstrend bei seinem Team. Der Coach freut sich jetzt auf die Pause: „Wir werden im neuen Jahr ganz anders agieren. Das ist ein Versprechen. Wir können zwar über die Ferien nicht in der Halle trainieren, aber die Rückrunde wird anders werden. Am 19. Januar greifen die TSV-Korbjäger dann wieder ins Geschehen ein.

TSV Aichach Klein (16), Eberlein (15), Ngome (10), Oksche (8), Dwaliawili (8), Kolb (8), Stancu (7), Urun, Wintermeyer, Feiler.

