Aichach startet stark

TSV-Männer siegen in Niederraunau 27:24

Aichach Erstes Spiel – erster Sieg: Die Handballer des TSV Aichach feierten zum Auftakt der Saison 2018/19 in der Bezirksoberliga einen 27:24-Erfolg beim Team zwei des TSV Niederraunau. Für die Gäste war das eine besondere Genugtuung, denn beim letzten Auftritt vor den Toren von Krumbach gingen sie im Frühjahr diesen Jahres mit einer 27:28-Niederlage vom Parkett.

„Das war ein hartes Stück Arbeit“, stellte Aichachs Trainer Manfred Szierbeck am Sonntagabend fest. Dass die Hausherren auf eine offensive Abwehrformation setzten, das stellte seine Leute durchaus vor Probleme. Sie wollten auf diese Weise den Aktionsraum der Aichacher einengen, eine Rechnung, die eine Zeit lang durchaus aufging. Dazu kam, dass sie im Rückraum einen jungen Neuzugang aufboten, den die Gäste erst nach der Pause mit ihrer Manndeckung in den Griff bekamen. Was den Erfolg zusätzlich als wertvoll erscheinen lässt, das war die Tatsache, dass er auswärts an einem Sonntagabend errungen wurde. Dieser Termin behagt den Aichachern schon beinahe traditionell nicht so recht, da sie lieber am Samstagabend antreten.

Dass zu viele Chancen ungenutzt blieben, das war der einzige Vorwurf, den Szierbeck seiner Truppe machte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte sich die Abwehr gefestigt, zudem gelang es in diesem Abschnitt, gleich sechsmal den Ball zu erobern; doch mit lediglich einem Treffer blieb die Torausbeute bescheiden. Erst acht Minuten vor dem Ende bogen die Aichacher auf die Siegerstraße ein.

Drei Handballer stellte der Gästecoach in seinem Resümee heraus: Christoph Huber, Konstantin Schön und Thomas Bauer; dieses Trio habe sich hervorragend geschlagen. Masin Chikh, der neue Keeper, hatte Schwierigkeiten, bei Würfen des neuen Rückraumcracks der Westschwaben. Stefan Walther löste diese Aufgabe besser.

Sehr gut kam in der Kritik auch Lorenz Hartl weg, der Neuzugang aus Friedberg. Szierbeck: „Der hat seine Sache souverän gemacht. Man hat gesehen, dass er die Ruhe hat.“ Was der Trainer besonders herausstellte: „Lolle“ war in der Lage, die jungen Leute im Aichacher Team zu führen. Das war auch die Erwartung an den neuen Spielgestalter, als man ihn engagierte. Das erste Punktspiel hat jedenfalls gezeigt, dass er in die Fußstapfen des abgewanderten Felix Schilberth treten könnte. (jeb)

