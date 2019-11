09.11.2019

Aichach verliert Spitzenposition

TSV-Kämpfer verlieren bei der heimstarken WKG Willmering/Cham und sind jetzt Zweiter.

Auch nach dem elften Kampftag der Landesliga Süd bleibt die Wettkampfgemeinschaft Willmering/Cham daheim ungeschlagen. Für den TSV Aichach, der als Tabellenführer angereist war, lohnte sich die rund zweistündige Fahrt an die tschechische Grenze nicht wirklich, denn am Ende stand eine deutliche 16:40-Niederlage gegen die heimstarken Gastgeber. Durch den Patzer der Paarstädter ist der TV Traunstein der neue Tabellenführer aufgrund des besseren Punkteverhältnisses.

Für Obaid Besmella war die Begegnung mit Heiko Ennisch keine Herausforderung. Aus der Bodenlage wurde Ennisch bei erster Gelegenheit auf die Schultern gedreht. Im Freistil hielt Besmella die Fassart nach einem Schlüpfer und legte ihn kurzerhand auf tusch.

Gegen Erik Borodihin erreichte Matthäus Gschwendtner in beiden Stilarten die zweite Halbzeit. Im Greco hatte Gschwendtner einen guten Stand, bis der Kampf durch einen Armzug ein jähes Ende fand. Im Freistil musste sich der Aichacher erst durch technische Unterlegenheit geschlagen geben.

Julian Bräuer war dem Kampf mit Rudi Kraus nicht gewachsen. Mit knapp vier Kilogramm weniger Muskelmasse konnte sich der Aichacher den Würfen im Freistil nicht widersetzen. In der zweiten Halbzeit gelang Bräuer ein Konter aus der Schleuder, was Kraus kurz in Bedrängnis brachte. Nach einem Achselwurf ging der Kampf mit einer Schulterniederlage zugunsten der WKG zu Ende. Im Greco verletzte sich Bräuer während eines Aushebers an der Nase und musste aufgeben.

Sebastian Ziegler zeigte sich agil und bewegungsfreudig im Freistil gegen den Chamer Richard Stoll. Stoll hatte jedoch aufgrund des Körpergewichts einen Vorteil und bezwang Ziegler mit einer Zange in der zweiten Halbzeit. Im Greco zog sich Ziegler selbst gerade noch rechtzeitig aus einem Kopfzug auf Anpfiff, indem er Stoll im Boden als Notlösung übertrug. Auf lange Sicht änderte das zwar an der technischen Unterlegenheit nichts, doch die Defensivstrategien von Ziegler wurden deutlich besser.

Im Greco wurde Martin Yants ( Aichach) von einem Hüftangriff durch Stefan Hammer überrascht und konnte sich nicht mehr aus der gefährlichen Lage befreien. Im Freistil stand Yants gegen Roman Glab von Anfang an auf verlorenem Posten. Aus dessen Beinfeger und Freistilausheber gab es kein Entrinnen.

Aichachs Florian Stöckelhuber hatte keine Probleme mit Andreas Rauscher im Greco und hielt diesen fest mit einem Suplex mit beiden Schulterblättern auf der Matte. Im Freistil war Michal Malkiewicz eine größere Hürde, die er nicht zu überwinden vermochte. Angriffen wich Stöckelhuber zwar oft geschickt aus, aber die Verteidigung von Malkiewicz ließ keine Punkte zu. Die Punkte, die Stöckelhuber abgab, reichten zum vorzeitigen Sieg für die WKG.

Der Walchshofener August Oberhauser hatte bei seinem Saisondebüt ein gemischtes Erlebnis. Gegen Roman Glab gab er im Freistil in kurzen Abständen Punkte durch Mattenübertritt, Bodenlage und Durchdreher bis zum vorzeitigen Ende ab. Gegen Roman Rauscher bestand Oberhauser im Greco dafür umso besser und schulterte ihn in der ersten Halbzeit aus einem Durchdreher. (mofi)

