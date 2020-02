vor 4 Min.

Aichacher Basketballer geben den Sieg aus der Hand

Lange sahen die Aichacher Basketballer (weiße Trikots) im Heimspiel gegen den VfL Buchloe wie der sichere Sieger aus. Doch dann schlichen sich Fehler ein und die Aichacher dezimierten sich selbst, sodass am Ende nur noch vier TSV-Akteure mitwirken durften. So holte sich Buchloe in der Verlängerung den Sieg.

Die Korbjäger des TSV Aichach haben vor dem letzten Viertel 16 Punkte Vorsprung, verlieren gegen Buchloe aber noch. Aichach ist am Ende nur noch zu Viert.

Von Evelin Grauer

Konstantin Dwaliawili war viele Jahre als Spieler für die Basketballer des TSV Aichach aktiv. Jetzt ist er Abteilungsleiter und gab am Sonntag seine Premiere als Trainer der Bezirksliga-Basketballer – der 31-Jährige vertrat Trainer Marius Stancu, der in seiner Heimat Rumänien weilte. Dwaliawilis erster Trainereinsatz wäre um ein Haar von Erfolg gekrönt gewesen, doch am Ende mussten die Aichacher in die Verlängerung und hatten mit nur noch vier Mann keine Chance mehr gegen die Gäste vom VfL Buchloe.

Aichacher Coach: Megaknappes Spiel

Die 79:91-Niederlage der Aichacher klingt viel eindeutiger als sie war. „Das Spiel war megaknapp – vor dem vierten Viertel waren wir mit 16 Punkten vorne“, betont Dwaliawili. Dabei hatten die Aichacher wieder mit Personalproblemen zu kämpfen. Da Center Anton Oksche arbeiten musste und es nicht mehr rechtzeitig zum Spiel schaffte, musste der TSV mit sieben Mann auskommen. Weil sich Paul Klobe im ersten Viertel verletzte, waren es ab dem zweiten Viertel de facto nur noch sechs Aichacher Spieler. Aber diese sechs gaben alles und spielten bis zum Ende des dritten Viertels eine 61:45-Führung heraus. „Das war eine super Teamleistung“, erklärte Dwaliawili.

Die dünne Personaldecke und damit die langen Einsatzzeiten der TSV-Akteure führten allerdings auch dazu, dass sich bis zum Schlussviertel viele Fouls anhäuften. Deshalb mussten sich alle Aichacher Akteure etwas zurückhalten, um nicht nach dem fünften Foul vom Feld zu müssen. Zudem schlichen sich Fehler und Unkonzentriertheiten ein und der Aichacher Vorsprung wurde immer kleiner. „Wenn du ein paar einfache Korbleger verlegst und ein paar Bälle verwirfst, kommt schnell Nervosität auf und das Polster schmilzt dahin“, berichtet der Aushilfstrainer.

Aichach bleiben zwei Sekunden

Nichtsdestotrotz lagen die Aichacher kurz vor Schluss mit drei Punkten in Führung. Doch den Buchloern gelang mit einem Drei-Punkte-Wurf der Ausgleich zum 75:75. Den Aichachern blieben danach noch zwei Sekunden auf der Uhr. Dwaliawili nahm eine Auszeit und besprach mit seinen Spielern den letzten Angriff. Aber der letzte Wurf ging knapp am Korb vorbei.

Die Verlängerung konnten die Hausherren dann nur noch mit vier Spielern bestreiten, da Alex Eberlein in der 36. Minute und Kirill Klein kurz vor Schluss ihr fünftes Foul bekamen und nicht mehr mitwirken durften. „Und die vier Spieler, die in die Verlängerung gingen, hatten alle auch schon vier Fouls“, sagte Dwaliawili. So hatten die Aichacher in der Verlängerung keine Chance mehr und mussten Buchloe davonziehen lassen.

Ein Rückschlag für Aichach

Da Aichach in diesem Jahr bisher nur gegen Spitzenreiter Leitershofen/Stadtbergen III verloren und sich auf Tabellenplatz drei vorgekämpft hatte, stellt die jetzige Niederlage einen kleinen Rückschlag dar. „Da die Liga extrem eng beieinander ist, könnte es jetzt noch mal eng werden. Wir müssen aufpassen, denn auch der Vorletzte ist nicht weit von uns weg“, so Dwaliawili. Beim nächsten Spiel in zwei Wochen gegen Schlusslicht Memmingen II erwartet er aber einen Pflichtsieg.

TSV Aichach Herz (19), Stancu (18), Nya-Ekombo (14), Klein (10), Eberlein (7), Kolb (6), Klobe (5).

