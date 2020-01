16:56 Uhr

Aichacher Basketballer holen zweiten Sieg in Folge

Alex Eberlein (Nummer 12, hier gegen Wemding) war gegen Meitingen mit 18 Punkten bester Werfer seines Teams. Am Ende wurde die Aufholjagd der Aichacher mit dem zweiten Sieg in Folge belohnt.

TSV-Korbjäger feiern gegen den TSV Meitingen den nächsten Sieg. Die Stancu-Truppe liegt lange Zeit hinten, dreht dann aber auf.

Von Sebastian Richly

Lange liefen die Aichacher Basketballer gegen den TSV Meitingen einem Rückstand hinterher. Die Zeit wurde knapp, doch in den letzten drei Minuten machten die Gastgeber den so wichtigen 81:74-Erfolg unter Dach und Fach. Durch den zweiten Erfolg im Jahr 2020 kletterten die Schützlinge von Trainer Marius Stancu in der Tabelle der Bezirksliga Süd nach oben und verschafften sich Luft im Abstiegskampf.

Schon das Hinspiel war eine Nervenschlacht, die die Meitinger am Ende mit etwas Glück für sich entschieden. Damals ging den Paarstädtern die Kraft aus – diesmal war es umgekehrt. Die Hausherren begannen konzentriert und lagen nach dem ersten Viertel knapp in Front. Dann schlichen sich einige Fehler ein und Meitingen lag zur Halbzeitpause mit sieben Punkten vorne. Stancu: „Wir haben in dieser Phase zu nervös gespielt und zu viele Fahler gemacht. Auch die Trefferquote hat nicht gepasst.“ Das änderte sich zunächst auch nicht im dritten Viertel. Die Gäste hielten ihren Vorsprung. Das gelang Meitingen zunächst auch im abschließenden Viertel. Beim 55:65 schien es, als müssten sich die Aichach erneut geschlagen geben. Philipp Kolb verkürzte mit vier Punkten und läutete die Aufholjagd ein. Die wurde dann drei Minuten vor dem Ende belohnt, als Kirill Klein die Aichacher in Führung brachte. Jetzt war die Gegenwehr der Gäste gebrochen, denn Meitingen gelangen nur noch fünf Punkte, Aichach dagegen verbuchte noch elf Zähler.

In guter Form präsentierte sich Alex Eberlein, der mit 18 Punkten bester Werfer der Paarstädter war. Trainer Marius Stancu sprach aber von einer geschlossenen Mannschaftsleistung: „Der Teamgeist war der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben sehr gut verteidigt und auch vorne gut getroffen. Es war ein sehr enges Spiel, diesmal hatten wir das bessere Ende für uns.“

Im Kollektiv: Aichach gelingt Revanche

Mit Eddy Ngome stand dem Coach eine weitere Optionen in der Verteidigung zur Verfügung, die aber aufgrund der starken Meitinger Offensive auch dringend gebraucht wurde. Insgesamt standen Stancu zehn Spieler zur Verfügung, weshalb der Coach seinen Schlüsselspielern auch mal eine Pause einräumen konnte: „Das war vergangenen Woche auch schon so. Das ist wichtig, denn sonst geht die am Ende die Puste aus.“ Und noch in einer anderen Statistik machte sich die Quantität bemerkbar. In Foulprobleme kamen die Aichacher überhaupt nicht. Kein Spieler hatte am Ende mehr als drei Fouls auf dem Konto. Das war im Hinspiel noch anders gewesen. Damals musste mit Anton Oksche der einzige nominelle Center das Parkett vorzeitig aufgrund von fünf Fouls verlassen.

Stancu hofft, dass er auch am Sonntag wieder aus dem Vollen schöpfen kann, wobei die Aufgabe beim verlustpunktfreien Tabellenführer BG Leitershofen/Stadtbergen III deutlich schwieriger werden dürfte. Stancu: „Wir haben nicht zu verlieren, wollen aber wieder unsere Leistung bringen. Wenn am Ende etwas Zählbares herausspringt, dann umso besser. Wenn nicht, ist es aber auch nicht schlimm.“

Denn durch die beiden jüngsten Erfolge haben sich die Aichacher Luft im Abstiegskampf verschafft.

TSV Aichach Eberlein (18), Kolb (14), Klein (13), Stancu (13), Nya-Ekombo (9), Herz (6), Oksche (4), Ngome (4), Wintermeyer, Hofmann

Themen folgen