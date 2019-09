vor 22 Min.

Aichacher Derby steigt in Klingen

In der Oststaffel wartet der letztjährige Vizemeister SV Obergriesbach noch auf den ersten Sieg. Am Sonntag geht es für den SVO nach Sielenbach.

Torreich ging es bislang in den A-Klassen zu, insbesondere in der Aichacher Staffel gab es an den ersten beiden Spieltagen deutliche Kantersiege. Nun trifft die Klingener Torfabrik im Derby auf Ecknach II. Auch in der Oststaffel treffen zwei Lokalrivalen aufeinander.

Heute erwarten die torhungrigen Wanderfreunde aus Klingen zum Aichacher Ortsderby den VfL Ecknach II. Während die Bezirksliga-Reservisten nach ihrem 5:1-Auftaktsieg in Hörzhausen am zweiten Spieltag Zuhause mit 3:0 den FC Igenhausen bezwangen, ließ es die neu formierte Klingener Mannschaft richtig krachen – 13:1 fertigte man in Schrobenhausen die Türkenelf ab. „Das tut uns sicher gut, aber das Spiel hat wenig Aussagekraft“ so Hans Wolf, der neue Coach. „Die Türkenelf ist sicher kein Maßstab, gegen Ecknach wird uns ein anderer Gegner erwarten“, sieht der 47-Jährige seine junge Mannschaft aber auf einen sehr guten Weg. Sieben Nachwuchskräfte stehen ihm beim Neuaufbau nach dem Abstieg aus der Kreisklasse zur Verfügung. Wolf, der beruflich als Polizeibeamter in Dachau beschäftigt ist, trainierte zuletzt sechs Jahre den TSV Türkenfeld in der Zugspitzgruppe. „Das ist schon eine Herausforderung, die aber unheimlich viel Spaß macht. Das braucht sicher seine Zeit,“ so Wolf, der wenig von „Kick-and-rush-Fußball“ hält. „Wir wollen spielerische Lösungen finden und dazu muss man sich auch die nötige Zeit geben.“ Die zweite Garnitur des Bezirksligisten VfL Ecknach sei ein echter Gradmesser, „Die haben bestimmt andere Trainingsbedingungen und da ist mein Team nun gefordert.“

A-Klasse Ost: Obergriesbach will ersten Dreier

Als einziges Team hat derzeit der FC Laimering-Rieden seine beiden ersten Spiele gewonnen. Nun erwartet man die Reserve des SV Ottmaring. Mitfavorit DJK Gebenhofen hat unterdessen den zweiten Sieg im Auswärts-Ortsderby beim TSV Mühlhausen liegen gelassen. 2:0-führte die Elf von Spielertrainer Vincent Aumiller und musste sich letztlich mit einem 2:2 zufriedengeben. Die fehlenden Punkte sollen nun gegen den TSV Dasing II eingefahren werden. Noch auf den ersten Sieg wartet man beim TSV Aindling II, der den SV Wulfertshausen II zu Gast hat. Bereits am heutigen Samstag steigt in Sielenbach das Derby zwischen dem heimischen TSV und dem SV Obergriesbach. Der Vizemeister der vergangenen Saison war am jüngsten Wochenende spielfrei und startete vor zwei Wochen mit einem 1:1 in Rinnenthal. Höchste Zeit also für die Elf von Spielertrainer Sebastian Kinzel, den ersten Sieg einzufahren. Der TSV Sielenbach konnte nach dem 10:2-Kantererfolg gegen Eurasburg zum Start nicht nachlegen, sondern ging bei den Sportfreunden Friedberg leer aus. Gegen den SVO wird die Aufgabe für die Sielenbacher Elf um das Spielertrainerduo Hans Iffarth und Stephan Senser nicht einfacher. (r.r)

