17:13 Uhr

Aichacher Handballer haben Gesprächsbedarf

Beim Kissinger SC leistet sich das Männerteam des TSV Aichach zu viele technische Fehler und eine Anzahl schlechter Würfe. Die Folge: eine 19:25-Niederlage.

Von Johann Eibl

Die Handballer des TSV Aichach sind in der Bezirksoberliga-Saison 2019/20 ein gern gesehener Gast. Weil sie in unschöner Regelmäßigkeit bei ihren Auftritten in auswärtigen Sporthallen die Punkte abliefern. Das war auch am Samstagabend wieder der Fall, als sie im Landkreisderby beim Kissinger SC mit 19:25-Toren letztendlich deutlich verloren. Einmal mehr waren sie nicht in der Lage, in der Schlussphase auf der Erfolgsstraße bleiben. Zur Pause hatte Aichach noch mit 10:9 Treffern vorne gelegen.

In Kissing war der Abwärtstrend im zweiten Durchgang besonders auffällig. Nach knapp 42 Minuten kamen die Gäste zu ihrem 15. Tor. Danach ließ der KSC nur noch vier Treffer zu. Diese Ausbeute der Aichacher war entschieden zu wenig, um die Serie der Misserfolge bei den Auswärtsspielen zu beenden. Damit ist das Punktekonto (8:10) erneut negativ und der Abstand zum rettenden Ufer in der Bezirksoberliga nach wie vor sehr klein.

Oliver huber meldet sich krank ab

Der Abend hatte schon ungünstig begonnen, weil sich Oliver Huber krank abmelden musste. Dass Christoph Huber mit einer Roten Karte vorzeitig aufhören musste, stellte ein weiteres Handicap für die Aichacher dar. In seinem Fall entschieden auf ein Foul, das sie als körpergefährdend einstuften. Auch auf Kissinger Seite gab es eine Disqualifikation, die ein Nachspiel vor dem Sportgericht haben wird. Dass für David Zaja nach der dritten Zeitstrafe Feierabend war, löste beim Kreisläufer der Gastgebermannschaft heftige Reaktionen aus, die von den Neutralen notiert wurden.

Trainer Szierbeck ist geknickt

Geknickt wirkte der Aichacher Coach Manfred Szierbeck nach dieser erneuten Niederlage: „Da wäre mehr drin gewesen, auf jeden Fall, Minimum ein Punkt. Es war heute enttäuschend, dass wir es nicht gerissen haben.“ Wo sah der Aichacher Trainer die Gründe für das negative Resultat? „Wir sind gescheitert an unseren technischen Fehlern und an den schlechten Abschlüssen.“ Wer ihm in seiner Mannschaft imponiert hatte, das war Torhüter Masin Chikh, der 60 Minuten durchspielen musste: „Ich muss Masin loben, der hat wieder tolle Paraden gezeigt.“ Positiv stellte er auch Konstantin Schön mit sechs Toren und Timo Stubner mit fünf Treffern heraus. Dass Thomas Bauer über einen Siebenmetertreffer nicht hinauskam, das lag in erster Linie an seiner Schulterverletzung, die zwar ein wenig abgeklungen ist, aber nach wie vor Würfe aus größerer Entfernung verhindert.

TSV Aichach Chikh, Kügle (2), Stubner (5), Braun, Bauer (1/1), Johannes Euba, Breitsameter (1), Vinzenz Hartl (2), Schön (6/2), Geisreither, Lorenz Hartl (1), Christoph Huber (1).

Siebenmeter 4:5 Zeitstrafen 3:0 Disqualifikationen Zaja (49:14/ Kissing/dritte Zeitstrafe sowie unsportliches Verhalten) und Christoph Huber (37:27/Aichach/Foul).

Themen folgen