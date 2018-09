22.09.2018

Aichacher Kartfahrer schnappen sich sieben Podestplätze Lokalsport

MCA sucht Teammeister und richtet Schwabenpokal aus. Paarstädter dominieren die Konkurrenz gnadenlos

Aichach Zwei Turniere standen beim MC Aichach auf dem Programm. Erst wurde die interne Teammeisterschaft ausgefahren, dann richtete der MCA den siebten Lauf im Schwabenpokal aus. Die begehrten Pokale blieben dabei fest in Aichacher Hand.

Um den großen Wanderpokal des Motorclubs fuhren alle aktiven Fahrer aller Altersklassen gleichermaßen. Die besten drei Fahrer lagen in einem Bereich von zwei Zehnteln zusammen. Dem Vorjahressieger Jim de la Vigne unterlief ein Pylonenfehler, er platzierte sich aber dank seiner schnellen Zeiten dennoch auf Rang drei. Alexander Biasizzo wurde Zweiter mit elf Hundertsteln Abstand hinter dem Tagesbesten Leon Ehleider. Er freute sich riesig über den ersten Platz und der damit verbundenen Verleihung des Wanderpokals. Die weiteren Fahrer reihten sich wie folgt ein: Timo Bellenbaum, Elias Schwarzmaier, Vanessa Witzenberger, Noah Schipf, Niklas Feiler, Matthias Stolz, Tobias Reitz, Joel Kurrer, Ulrike Stolz, Nico Rizoudis, Niklas Stahler, Lucas Nößner, Adrian Limmer, Katharina Lichtenberger, Stefan Habek, Matteo Strobel und Samuel Schipf.

Beim siebten Lauf im Schwabenpokal blieben die sieben Podestplätze fest in Aichacher Hand. Fahrer aus ganz Schwaben fanden sich in Aichach ein und traten in sechs Klassen gegeneinander an. Gut in die Veranstaltung kamen die Aichacher Fahrer in der K1. Nico Rizoudis (2. Platz) und Lucas Nößner (3.) mussten sich nur einem Gaststarter geschlagen geben. Beide freuten sich über ihre guten Platzierungen. Samuel Schipf kam als 13. unter den 15 angetretenen Fahrern in dieser Klasse ins Ziel. Die K2-Fahrer führte aus Aichacher Sicht Adrian Limmer an. Er legte zwei flotte Wertungsläufe auf den Asphalt und wurde als Drittplatzierter auf dem Podest bejubelt. Stefan Habek hatte einen Pylonenfehler und platzierte sich im Mittelfeld auf Rang acht. Wanderpokalsieger Leon Ehleider ließ die gesamte K3-Konkurrenz hinter sich und konnte zum zweiten Mal Platz eins erklimmen. In dieser gut besuchten Klasse mit 27 Startern erreichte Elias Schwarzmaier einen starken vierten Platz. Es folgten Noah Schipf (8.), Timo Bellenbaum (11.) und Ulrike Stolz (19.). Die beiden MCA-Fahrer Jim de la Vigne und Alexander Biasizzo lieferten sich in der K4 mit 21 Startern einen heißen Kampf um Platz eins. Letztlich siegte de la Vigne und ließ Biasizzo mit einem hauchdünnen Vorsprung von vier Zehnteln Vorsprung hinter sich. Niklas Stahler verpasste das Podest sehr knapp um sieben Hundertstel, freute sich aber trotzdem über seinen starken vierten Platz. Es folgten Matthias Stolz (9.), Niklas Feiler (12.) und Joel Kurrer (13.).

Den siebten und somit letzten Podestplatz für die Paarstädter holte sich Tobias Reitz in der K5 bei 13 Startern. Auch ihm gelangen zwei sehr schnelle und fehlerfreie Läufe, mit denen er sich den Klassensieg sicherte. Nico Schmid kam auf den fünften Rang, Vanessa Witzenberger auf den elften Platz.

Außer den aktiven Kartfahrern kämpften auch Trainer und ein Teil der Eltern um die begehrten Stockerlplätze. Den ersten Platz bei den „Grufties“ belegte Kilian Bardenhagen, Rang zwei holte sich sein Bruder Patrick. Das Podest vervollständigte der Sportleiter des Motorclub Michael Kreutmayr. Ihm folgten Norman Stolz, Dietmar Bellenbaum, Christian Schula, Karin Schwarzmaier, Moni Witzenberger und Caro Biasizzo.

Der achte und letzte Lauf im Schwabenpokal findet am Sonntag in Memmingen statt. (AN)

