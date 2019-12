15:48 Uhr

Aichacher Korbjäger feiern knappen Erfolg

Die Paarstädter siegen im Krimi gegen den TV Memmingen II mit einem Punkt Vorsprung. Warum Trainer Marius Stancu nicht ganz zufrieden ist.

Von Sebastian Richly

Hätte Henoch-Nya-Ekombo zumindest zwei seiner vier Freiwürfe in den Schlussminuten der Partie gegen den TV Memmingen II verwandelt, hätten die Basketballer des TSV Aichach nicht mehr so zittern müssen. Der sonst so sichere Schütze vergab gleich alle vier Würfe, wodurch den Gästen noch zwei Angriffe blieben. Doch auch so rettet das Team von Trainer Marius Stancu den knappen 83:82-Erfolg über die Zeit. „Das hätte nicht sein müssen, aber wir haben zum Schluss sehr gut verteidigt, sodass nichts mehr passiert ist. Wir haben uns den Sieg verdient, auch wenn es natürlich eng war“, so der Coach.

Nicht einmal Memmingnes Topscorer Jan Hanzalek konnte den Aichacher Sieg verhindern, wobei der talentierte Nachwuchsspieler, der bereits in der Jugend des Bundesligisten ratiopharm Ulm gespielt hat und auch im Bayernligakader der Memminger zu den besten Schützen zählt, mit 37 Zählern es den Paarstädtern schwer machte.

Für Aichach lohnt sich das Wurftraining

Von Beginn an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, wobei die jungen Memmingen Mannschaft mit einem 18:15-Vorsprung ins zweite Viertel ging. Dort drehten dann die Aichacher auf und zogen auf 39:29 davon, ehe Memmingen zur Halbzeit auf sechs Punkte verkürzte. Die Gäste kamen besser aus der Kabine und übernahmen mit einem 9:0-Lauf wieder die Führung. In dieser Phase wurden die Fouls zum Problem für Aichach. Am Ende standen mit Benedikt Herz, Henoch Nya-Ekombo und Anton Oksche gleich drei Spieler mit vier Fouls kurz vor dem Ausschluss. Deshalb musste Stancu rangieren und nahm Center Oksche früh raus. „Zum Glück hat Benedikt Herz das bis zum Schluss ohne Foul verteidigt.“ Herz war nebenbei mit 17 Punkten auch bester Aichacher Werfer gemeinsam mit Alex Eberlein. Den lobte Stancu besonders: „Alex hatte es in den vergangenen Wochen nicht leicht. Er hat gekämpft und endlich wieder getroffen. Ich hoffe, er hat jetzt wieder das Selbstvertrauen.“ Apropos getroffen, überhaupt war die Trefferquote der Schlüssel zum Erfolg. „Das haben wir unter der Woche viel trainiert“, so Stancu, dessen Team mit 83 Punkten einen neuen Saisonbestwert aufgestellt hat. Durch den Sieg hat der TSV den Anschluss an das Mittelfeld hergestellt.

TSV Aichach Eberlein (17), Herz (17), Kolb (14), Stancu (16), Nya-Ekombo (10), Oksche (6), Hasandzikovic (2), Wintermeyer (1)

