28.10.2019

Aichacher Korbjägern verlieren ernuet

Der TSV Aichach kassiert die nächste Pleite beim Schlusslicht Königsbrunn. Warum Trainer Marius Stancu trotzdem positiv in die Zukunft blickt.

Von Sebastian Richly

Groß war die Enttäuschung bei den Basketballern des TSV Aichach nach der klaren 71:89 bei den Netz Baskets Königsbrunn. Durch die Pleite beim Schlusslicht hat nun nach drei Spieltagen der TSV Aichach die Rote Laterne in der Bezirksliga übernommen. Noch wartet das Team von Trainer Marius Stancu auf die ersten Punkte in der neuen Saison.

„Wir haben einfach gar nichts getroffen. Das war ein rabenschwarzer Tag. Das habe ich selten erlebt.“ Zwar erzielten die Paarstädter acht Punkte mehr als bei der Niederlage gegen Leitershofen, allerdings war die Trefferquote deutlich schlechter. „Eigentlich durch die Bank haben wir reihenweise beste Wurfmöglichkeiten ausgelassen und beim Gegner fiel irgendwie alle rein, das war ein Tag zum Vergessen.“ Mit Henoch Nya-Ekombo und Kirill Klein waren nur zwei Aichacher im zweistelligen Punktbereich. Stancu: „Das reicht einfach nicht. Wir brauchen da mehr Unterstützung und müssen die Punkte auf mehrere Schultern verteilen. Das hat nicht geklappt.“

Aichacher Basketballer mit schwacher Trefferquote

Auch der angeschlagene Alex Eberlein blieb mit sechs Zählern deutlich unter seinem normalen Punkteschnitt. „Defensiv haben wir alles versucht, sogar von Zonen- auf Manndeckung umgestellt, aber irgendwie waren die Jungs nicht ausgeschlafen.“ Einen Vorwurf will der Coach seinem Team aber nicht machen: „Alle haben gekämpft und vollen Einsatz gezeigt, nur das mit dem Korb treffen hat mal so gar nicht geklappt.“ Freitags hatte sein Team noch eine Sondereinheit eingelegt, um sich auf den Gegner besser vorzubereiten. Das ging schief und nun steht das Aichacher Team schon wieder unter Druck.

Stancu bleibt aber ruhig. „Das waren wir auch schon in Königsbrunn, aber es wird natürlich nicht einfacher. Wir müssen aber nach vorne schauen und anfangen, zu punkten.“ Ansonsten könnte es gehen, wie in der vergangenen Spielzeit. Damals mussten die Paarstädter lange auf ihren ersten Sieg warten. Trotz Aufholjagd stand am Ende der sportliche Abstieg. Aufgrund von Rückzügen anderer Teams blieb der TSV doch noch in der Liga. Am Wochenende haben die TSV-Korbjäger gleich eine doppelte Chance zur Wiedergutmachung. Am Samstag steht das Pokalspiel in Schrobenhausen an und am Sonntag empfängt Aichach den TSV Diedorf. (sry-)

TSV Aichach Nya-Ekombo (20), Klein (17), Herz (8), Kolb (7), Eberlein (6), Stancu (7), Wintermeyer (4), Oksche (2)

