15.02.2019

Aichacher Nachwuchs erfolgreich Lokalsport

Jungenteam des TSV setzt sich in teilweise spannenden Spielen durch

Vor einer schwierigen Aufgabe stand das Erste Mädchenteam des TSV Aichach im Heimspiel gegen den TSV Herbertshofen. Man konnte den Tabellenführer zwar in einigen Spielen ärgern, doch mehr war für Annika Koppold, Tina Bscheider und Julia Meßner nicht drin. Am Ende hieß es durch drei kampflose Spiele für den TSV Aichach 3:7.

Endlich in die Rückrunde startete nun auch das Erste Jungenteam im Ligawettbewerb gegen den SC Kissing an eigenen Tischen. Während Daniel Konrad/Ostermair klar gewinnen konnten, unterlagen Schweizer/Rafael Konrad klar. Wieder einmal zeichnete sich das starke vordere Paarkreuz aus. Daniel Konrad spielte einmal mehr souverän und Matthias Ostermair konnte in beiden Einzeln über sich hinauswachsen und in spannenden Spielen gewinnen. Ebenfalls stark kämpfte Fabian Schweizer, der eine Partie für sich entscheiden konnte. Rafael Konrad gelang ebenfalls ein Sieg im hinteren Paarkreuz und am Ende noch die große Überraschung mit dem Sieg über Kissings Nummer Eins. Am Ende stand ein klarer 8:3-Sieg zu Buche.

Das Zweite Jungenteam traf auf den Lokalrivalen FC Affing. Aichach spielte mit Fabian Schweizer, Dominik Miesl und Simon Mayr, der für Lucas Held aufhalf. Die Aichacher waren am Ende die glücklichen Sieger. Überragender Spieler des Abends war Dominik Miesl, der alle seine drei Einzel sowie das Doppel mit Fabian Schweizer gewinnen konnte. Schweizer holte sich zwei seiner drei Einzelpartien. Auch Simon Mayr konnte gut mitspielen und einen positiven Eindruck hinterlassen. Am Ende hieß es 6:4 für die Paarstädter im Derby. (bdra)

