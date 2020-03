13.03.2020

Aichacher Nachwuchs trumpft auf

Drittes Jungenteam siegt im Spitzenspiel. Auch zweite Mädchenmannschaft vorne dabei

Gleich zwei Spiele hatte das zweite Damenteam der Tischtennisabteilung des TSV Aichach zu bestreiten. Gegen den direkten Verfolger vom TV Dillingen kassierten Beate Andraschko, Gabi Pettinger und Christa Hanslik eine 2:8-Niederlage. Lediglich Andraschko konnte zwei Einzel für sich entscheiden. Weiter ging es in Pöttmes. Auch hier fanden sehenswerte Spiele statt. Am Ende war es die Ausgeglichenheit der Pöttmeser, die zum 6:4-Erfolg führte. Für Aichach punkteten Andraschko (3) und Pettinger (1).

Zu Gast beim Tabellenführer aus Merching war das erste Jungenteam um Matthias Ostermair, Fabian Schweizer und Springer Tina Bscheider. Am Ende gab es ein 0:10. Zum Ligakracher der 3. Bezirksklasse kam es zwischen den Jungen III des TSV Aichach und dem TSV Pöttmes. Aichach spielte mit Jan Burlefinger, Vincent Haberer, Jonathan Pollanka und Elias Holl. Vor einigen Zuschauern boten die Heimischen eine klasse Vorstellung gegen den Tabellenführer aus Pöttmes. In den Doppelpartien punkteten Haberer/Burlefinger, während Pollanka/Holl knapp dem Einserdoppel unterlagen. In den Einzelpartien spielte das Team dann souverän und holte einen klaren 8:2-Erfolg durch Siege von Haberer (2), Burlefinger (1), Holl und Pollanka (je 2).

Einen Endspurt nach Maß legte dagegen das zweite Mädchenteam in der Bezirksklasse A hin. Zunächst spielte das Team souverän gegen den TSV Kühbach III auf. Wieder stark spielten Viktoria Haberer und Pia Eidelsburger, die beide ihre zwei Einzel und gemeinsam das Doppel gewinnen konnten. Holl/Gilg unterlagen im Doppel. Im Einzel punkteten Holl (2) und Gilg (1) zum 8:2-Erfolg. Gleich darauf ging es zum FC Mertingen. Auch hier ließ das Team nichts anbrennen und konnte einen 7:3-Erfolg verbuchen. Für Aichach punkteten im Doppel Haberer/Eidelsburger und Holl/Gilg. In den Einzelpartien erzielten Haberer (1), Eidelsburger (1) Holl (2) und Gilg (1) die Zähler. Das Team behauptet aktuell Platz eins. Nun bleibt abzuwarten, wie sich der VfR Jettingen in den letzten beiden Partien schlagen wird. (bdra)

