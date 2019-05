vor 4 Min.

Aichacher Piloten stark

Jim de la Vigne übernimmt in Schwabmünchen die Führung in der Qualifikation zur Südbayerischen

Die Kartslalom-Fahrer des MC Aichach waren beim ersten Lauf zum Schwabenpokal in Schwabmünchen am Start. Das Rennen war zugleich der zweite Lauf zu Südbayerischen.

In der Altersklasse K5 ging Aichachs Jim de la Vigne als Erster an den Start. Er legte einen fehlerfreien Trainingslauf und zwei starke Wertungsläufe vor. Am Ende stand Platz sechs. Damit liegt er in der Gesamtwertung zur Südbayerischen in Führung. Als nächster Aichacher fuhr Joel Kurrer zwei relativ gute Zeiten, allerdings kassierte er insgesamt zwölf Strafsekunden, was ihn in der Gesamtwertung auf Platz 19 warf. Tobias Reitz fuhr ebenfalls zwei schnelle Zeiten, allerdings erhielt er im zweiten Wertungslauf vier Strafsekunden und landete auf Platz 14. Matthias Stolz hatte sechs Strafsekunden und fuhr auf Rang 17.

Mit Verzögerung starteten die Jüngsten in der K1 (sieben bis neun Jahre). Samuel Schipf fuhr sein erstes Rennen. Dem Neuling unterliefen einige Fehler – Platz 17. In der K2 (zehn bis elf Jahre) waren drei Aichacher am Start. Mitten unterm Lauf fiel auf, dass die Zeitmessung nicht korrekt war und somit wurde die K2 wiederholt, was es für die Fahrer nicht einfacher machte. Adrian Limmer fuhr zwei schnelle Wertungsläufe, hatte allerdings einen Fehler und landete so auf dem siebten Platz. Nico Rizoudis als 14. fuhr etwas langsamer und kassierte einen Fehler. Lucas Nößner fuhr gute Wertungsläufe, allerdings hatte er sehr viele Strafsekunden und wurde somit 27. Elias Schwarzmaier fuhr in der K3 (zwölf bis 13 Jahre) stark und belohnte sich mit Platz fünf. Timo Bellenbaum wurde 18. und Noah Schipf landete auf Platz 25. Die K4 (14- bis 15 Jahre) startete mit anderthalb Stunden Verzögerung. Niklas Feiler wurde nach zwei Fehlern 25., während Ulrike Stolz als einzige weibliche Starterin auf Rang 14 fuhr. Alexander Biasizzo hatte mit dem einsetzenden Regen zu kämpfen, wurde dennoch Zwölfter. (AN)

Themen Folgen