vor 58 Min.

Aichacher Piloten starten gut

Drei junge Fahrer des MC Aichach sind bei Qualifikation in Lindau gut im Rennen

Schlechtes Wetter, Regenschauer und kalte Temperaturen – mit diesen Bedingungen mussten die drei Fahrer des MC Aichach beim ersten Qualifikationslauf zur südbayerischen ADAC- Kartslalom-Meisterschaft in Lindau zurechtkommen. Lucas Nößner, Elias Schwarzmaier und Jim de la Vigne verschafften sich am Bodensee eine gute Ausgangssituation.

Den Anfang machte Lucas Nößner in der Klasse II (zehn- bis elfjährige Fahrer). Mit der Gesamtsituation hatte er zu kämpfen, aber letztendlich schaffte er trotz der Schwierigkeiten den 19. Platz.

Elisas Schwarzmaier trat in der Klasse III (zwölf- bis 13-jährige Fahrer) an. Mit insgesamt 28 Teilnehmern war dies die stärkste Klasse. Der Himmel war dunkel und es regnete. Die Fahrbahn war nass und nach dem ersten Trainings- und Wertungslauf auch die Schuhe und Socken. Hiervon ließ sich Elias aber nicht beeinflussen und lieferte auch einen fehlerfreien zweiten Wertungslauf ab. Er fuhr ruhig und konzentriert und wurde mit einem vierten Platz belohnt. In der Klasse V (16- bis 18-jährige Fahrer) trat Jim de la Vigne an. Der Regen verzog sich, allerdings war die Fahrbahn zum Teil noch nass. Das Schiedsgericht entschied sich allerdings, trotzdem mit Regenreifen weiterzufahren. Jim legte zwei gute Wertungsläufe hin und musste sich letztendlich nur von einer Fahrerin vom MSC-Al-Corsa geschlagen geben und belegte den zweiten Platz. (AN)

