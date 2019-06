00:03 Uhr

Aichacher Piloten verpassen Podest

Jim de la Vigne als bester MC-Fahrer in Schrobenhausen auf Platz fünf

Die Kartslalomfahrer des MC Aichach gingen beim vierten Schwabenpokallauf in Schrobenhausen an den Start.

In der K2 machten Lucas Nößner (13.) und Nico Rizoudis auf Platz zehn zu viele Fehler. Für die K3 starteten Timo Bellenbaum und Elias Schwarzmaier. Beide hatten zwei fehlerfreie Wertungsläufe und erreichten den 15. und elften Platz. In der K4 unterlief Alexander Biasizzo im ersten Wertungslauf ein Fehler. Da allerdings auch andere Fahrer Fehler machten, wurde er trotzdem noch Siebter. Vor ihm waren vorwiegend Fahrer des MSC Schrobenhausen. Die einzig weibliche Fahrerin des MC Aichach, Ulrike Stolz, hatte ebenfalls zwei Strafsekunden und landete auf dem 13. Platz. Drei Fahrer des MC Aichach starteten in der K5. Tobias Reitz hatte im ersten Wertungslauf einen Torfehler. Im zweiten Wertungslauf zog er an und absolvierte einen schnellen Lauf. Letztendlich landete er auf dem 15. Platz. Joel Kurrer hatte ebenfalls einen Fehler und wurde Neunter. Jim de la Vigne legte zwei schnelle und fehlerfreie Wertungsläufe hin und erreichte den fünften Platz.

Nach diesen Ergebnissen behielten Elias Schwarzmaier und Jim de la Vigne jeweils in ihren Klassen den zweiten Rang in der Schwabenpokalrunde. (AN)

