16:01 Uhr

Aichacher Ringer erobern Tabellenführung

Die TSV-Kämpfer gewinnen in München-Ost und erobern die Tabellenführung. Ein Neuzugang feiert seinen Einstand.

Einen Arbeitssieg verbuchten die Aichacher Ringer. Die Absteiger aus der Bayernliga 2018, der ESV München-Ost, hielt den angereisten Wittelsbachern nicht stand. Der Kampf war knapper als das Ergebnis von 14:30 vermuten lässt. Zeitgleich verlor Favorit TV Traunstein auswärts gegen die WKG Willmering/Cham, was den TSV Aichach unbesiegt an die Spitze der Landesliga Süd klettern lässt.

Aichacher Punktegarant Obaid Besmella war Emratt Ismail zweimal deutlich überlegen. Im Freistil leitete er mehrmals mit Hüftangriffen den Ausheber ein. Im Greco dauerte der Kampf kaum mehr als eine halbe Minute bis Obaid mit zwei Suplessen und vier Durchdrehern als Sieger feststand.

Mit einer überraschenden Beinsichel brachte Tobias Mustafa das Münchner Schwergewicht Thomas Müller zu Fall und beinahe auf die Schultern. Mit einem weiteren Armzug ging der Aichacher so weit in Führung, dass selbst ein Schleuder-Lapsus in der zweiten Kampfhälfte seinen Punktsieg nicht mehr gefährden konnte. Matthäus Gschwendtner reichten im Greco gegen Thomas Müller drei kleine Wertungen.

Julian Bräuer hatte mit Michelangelo Frate einen sehr begabten Ringer gegen sich, der in der Liga wohl der Beste seiner Gewichtsklasse ist. In beiden Stilarten konnte der Aichacher die Schulterniederlage nicht verhindern.

Dawid Walecki lieferte sich mit Simon Baylacher den technisch intensivsten Kampf; besonders unter dem Aspekt der griechisch-römischen Stilart. Den Rückstand durch einige unnötig riskante Aktionen holte Walecki zügig wieder auf. In der zweiten Hälfte besann sich der Aichacher auf klassische Griffe zur Bodenlage gefolgt mit Durchdrehern, was ihm einen verdienten Punktsieg bescherte. Im Freistil überraschte Sebastian Ziegler für Aichach seinen Gegner Fintan Blessinger mit einer Schleuder, sicherte die Fassart am Boden und damit den Schultersieg.

Der Wittelsbacher Felix Boussad ging ein hohes Tempo mit Jamshid Shabiri ein. Obwohl der Kampf insgesamt ausgeglichen war, gingen entscheidende Punkte immer nach München-Ost. Als das Knie von Felix während eines Angriffs gegen das Gelenk zu stark belastet wurde, gab er trotz immer noch geltender Siegeschancen zugunsten seiner Gesundheit auf. In seinem ersten Einsatz für Aichach musste sich Roberto Pira erst noch an die Ringereigenheiten seiner neuen Heimat anpassen. Der Italiener zog an Maximilian Becker im Greco eine Vielzahl an Schleudern, gab aber auch ein paar davor her. Am Ende stand für ihn ein knapper Punktsieg an der Tafel.

Florian Stöckelhuber ließ sich mit Enrico Rieger auf keine Spielereien ein und schleuderte ihn sicher nach einer Minute im Freistil auf die Schultern. Vergleichbar in Souveränität und Technik ging Maximilian Noder mit seinem Kontrahenten Simon Baylacher vor, nur dass Noder sich davor noch ein paar mehr Punkte in der Bodenlage sicherte.

Moritz Oberhauser und Michael Mössinger (München-Ost) gingen im griechisch-römischen Stil immer wieder in den Zwiegriff. Beide zogen mal mehr oder weniger erfolgreich einen Suplex aus der Position, doch der Aichacher konnte sich aus der gefährlichen Lage befreien, Michael Mössinger nicht. Deshalb stand am Ende ein Schultersieg für Aichach. Im Freistil war der Kampf gemächlicher und Oberhauser konnte gegenüber Luka Roso einen leichten Vorsprung durch Beinangriff und Kopf-Seiten-Wechsel über die Zeit zum Punktsieg bringen. (mofi)

