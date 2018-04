vor 23 Min.

Aichacher Schützen machen sich bereit

Am Samstag wird das Gauschießen 2018 eröffnet. Eine Woche lang messen sich die Schützen im Gau Aichach. Geschossen wird in Kühbach und Todtenweis.

Das traditionsreiche Gauschießen beginnt am Samstag. Was in diesem Jahr alles neu ist.

Das Großereignis der Sportschützen im Gau Aichach steht vor der Tür – das Gauschießen. Ausrichter ist der SV Ecknachtaler Ecknach, der sich anlässlich seines 111-jähriges Bestehens dazu bereit erklärte, sagte Ecknachs Schützenmeister Rudi van Tricht.

Anders als in den vergangenen Jahren findet das Gauschießen im Frühjahr statt. Vom 7. bis 14. April gehen die Schützen aus dem Gau Aichach an die Schießstände. Zum ersten mal wird an zwei verschiedenen Orten geschossen – in Kühbach und in Todtenweis. Dadurch werden die Anfahrtswege für die teilnehmenden Schützen kürzer. Durch diese Änderungen wollen die Veranstalter die Attraktivität des Events erhöhen.

Mit der Startkarte werden zehn Schuss für „König“, zehn Schuss für „111-Jubiläumsteiler“ und 20 Schuss für Meister/Mannschaft gekauft. Bei der Mannschaftsmeisterschaft müssen 40 Schuss am selben Tag geschossen werden. Die zwei Einzelmeisterserien von der Startkarte können mit „Mannschaft“ kombiniert werden. Auch ein Nachkauf ist in allen Disziplinen möglich. Schüler unter zwölf Jahren können mit dem Lichtgewehr teilnehmen. Die Ergebnisse werden wie auf der Jugendscheibe ausgewertet.

Eröffnung Am Samstag, 7. April, um 17 Uhr in Kühbach. Der Schießbetrieb geht bis 22 Uhr.

Schießzeiten

8. April, 16 - 22 Uhr (Kühbach)

9. April 18 - 22 Uhr (Todtenweis)

10. April 18 - 22 Uhr (Todtenweis)

11. April 18 - 22 Uhr (Kühbach)

12. April 18 - 22 Uhr (Kühbach)

13. April 17 - 22 Uhr (Kühbach)

14. April 14 - 22 Uhr (Kühbach)

Siegerehrung Am Samstag, 21. April findet ab 19 Uhr die Preisverteilung und Proklamation der Könige in Kühbach statt.

