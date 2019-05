00:02 Uhr

Aichacher Schützen marschieren mit

Rund 30 Schützen aus dem Gau sind beim Bezirksschützentag in Schrobenhausen dabei. Gaukönige verpassen die vorderen Plätze, nur Theresa Beck ist unter den besten zehn

Von Katharina Wachinger

Zum zweiten Mal nach 1985 richtete der Schützengau Schrobenhausen den Bezirksschützentag aus. Schützen aus rund 20 der insgesamt 31 Gaue im Bezirk Oberbayern traten an, um den Bezirksschützenkönig zu ermitteln.

Auch die Gauschützenkönige aus dem Schützengau Aichach in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole, Auflage und Damen waren dabei. Schon einige Male hatten Schützen aus dem Gau Aichach einen Königs- oder Vizekönigstitel mitgebracht. Die Vorjahres-Gaukönige Alois Koller, Franz Achter, Theresa Beck und Rudolf Schlämmer, die zwei Tage zuvor die Königsketten ihren Nachfolgern beim Gauschießen überreicht hatten, durften diese zum Bezirksschützentag nochmals tragen.

Der Bezirksschützentag findet jedes Jahr in einem anderen Gau statt und ist als Jahreshauptversammlung des Schützenbezirks Oberbayern mit mehr als 152000 Mitgliedern, davon 40000 Schülern, Jugendlichen und Junioren, zu sehen. Am Samstag traten die Gauschützenkönige zum Bezirkskönigsschießen in Alberzell an. Mit zehn Schuss galt es, den besten Teiler zu erzielen. Die Gauschützenkönige aus dem Gau Aichach erreichten folgende Platzierungen: Alois Koller (Kühbach) Luftgewehr Platz 13, Franz Achter (Untergriesbach) Luftpistole Platz 15, Theresa Beck (Oberbernbach) Luftgewehr Damen Platz zehn und Rudolf Schlämmer (Kühbach) Aufgelegt Platz sieben. In jeder Disziplin gab es mehr als 20 Starter.

Zum Rahmenprogramm gehörten eine Stadtführung in Schrobenhausen und der Besuch eines Spargelfestes. Rund 850 Gäste nahmen dann am Festabend mit Proklamation der Bezirksschützenkönige in der Alten Schweißerei teil. Am Sonntag zogen die Schützen mit ihren Fahnenabordnungen zum Festgottesdienst in die Stadtpfarrkirche St. Jakob ein. Angeführt von der Stadtkapelle Neuburg führte anschließend ein Schützenumzug mit 47 Standartenträgern durch die Stadt. Im Block der Aichacher Delegation mit rund 30 Teilnehmern marschierten die drei Gauschützenmeister, die Gauschützenkönige sowie Vertreter der Vereinigten Schützen Oberbernbach und Immergrün Schiltberg mit ihren Fahnenabordnungen mit. 2020 findet der Bezirksschützentag im Gau Freising statt.

Themen Folgen