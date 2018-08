15.08.2018

Aichacher Stadtderby: Zell vs. BCA

Manuel Schweizer (vorne gegen Petersdorfs Johannes Schaller) und der SC Griesbeckerzell sind erfolgreich in die Saison gestartet. Am zweiten Spieltag steht nun am Mittwoch das Stadtderby gegen den BC Aichach an.

Im Derby trifft der SCG auf den Stadtrivalen BC Aichach. Die Vorzeichen sprechen für den Vizemeister, dennoch ist Trainer Metin Bas gewarnt.

Von Sebastian Richly

Dass Testspielergebnisse nicht alles sind, sieht man beim SC Griesbeckerzell. Nur ein Sieg gelang dem Team von Trainer Metin Bas in der Vorbereitung. Zum Punktspielstart am Sonntag waren die Zeller dann aber hellwach.

Mit 3:0 siegte der SCG beim SSV Alsmoos-Petersdorf und demonstrierte, dass die Top-Offensive um Stefan Simonovic und Co. durchaus gebremst werden kann. „Taktisch und kämpferisch bin ich sehr zufrieden. Vor allem defensiv haben wir sehr gut gearbeitet und das gegen eine starke Petersdorfer Offensive“, lobte Bas seine Mannschaft. Dennoch will der Coach den Auftaktsieg nicht überbewerten: „Das war gut, aber wir können uns nicht ausruhen. Jetzt steht gleich das nächste schwere Spiel an.“ Am Mittwoch um 15 Uhr empfängt der SCG den Stadtrivalen BC Aichach zum Derby. „Das wird keine leichte Partie. Aichach ist taktisch sehr gut und wir müssen auf ihre gefährlichen Konter aufpassen.“ Von der Aichacher Auftaktpleite gegen Feldheim will sich Bas dabei nicht blenden lassen. „Darauf gebe ich nichts. Am Mittwoch wird es ein neues Spiel sein, egal was war.“ Wie schon gegen Petersdorf fehlen Bas die Urlauber Daniel Burger und Christoph Sturm. Hinzu kommt Rimon Shushe. Der Torschütze zum 2:0 verabschiedet sich ebenfalls urlaubstechnisch. „Das macht aber gar nichts. Jetzt bekommen diejenigen eine Chance, die sonst hinten dran sind“, macht Bas das Beste draus.

Die Personalsituation ist beim BC Aichach angespannt

Das will auch BCA-Coach Vladimir Manislavic. Gleich sechs Spieler fehlen ihm urlaubsbedingt, darunter mit Marcus Wehren ein torgefährlicher Mann. „Das ist natürlich ärgerlich, gerade weil unser Kader sehr dünn ist. Erst gegen Friedberg sind wir wieder komplett, aber da müssen wir jetzt durch“, so Manislavic, der sich bei der Auftaktniederlage gegen Feldheim sogar die letzten zehn Minuten selbst eingewechselt hat. „Wir haben es dann mit der Brechstange probiert, leider hat es nicht mehr gereicht. Dennoch war der 44-Jährige von der Leistung seiner Mannschaft nicht unbedingt enttäuscht. „Das hat schon gepasst. Wir haben nur unsere Chancen nicht genutzt. Das war schon im Vorjahr unser Problem. Hinzu kamen individuelle Fehler.“ Die will Manislavic gegen Griesbeckerzell unbedingt vermeiden. „Das ist klar. Wir spielen gegen den Vizemeister. Zell hat eine kompakte Mannschaft. Da werden wir nicht viele Chancen bekommen. Die müssen wir dann umso zwingender nutzen.“ Angst hat Manislavic aber nicht vor dem Gegner. „Im Stadtderby gelten ohnehin eigene Gesetze. Außerdem wissen wir, wie man sie klagen kann.“ Im vergangenen Jahr gab es einen 3:2-Erfolg zu Hause, und auch beim Rückspiel in Zell war der BCA beim 0:1 nah dran am Punktgewinn. Manislavic will sein Team aber nicht unter Druck setzen. „Meine Spieler sind noch sehr jung und müssen erst einmal Erfahrungen sammeln. Wir wollen uns weiterentwickeln und am Ende irgendwo zwischen Platz vier und sieben stehen. Bei uns fehlt noch die Konstanz, aber das ist einer so jungen Mannschaft auch erlaubt.“

Zu den Anwärtern auf die Aufstiegsplätze zählt Manislavic neben dem kommenden Gegner den TSV Friedberg, den BC Rinnenthal und den TSV Pöttmes. Die Pöttmeser sind mit einem 3:1-Erfolg in Gerolsbach gut aus den Startlöchern gekommen. Jetzt geht es für die Elf von Spielertrainer Mariusz Suszko gegen die DJK Langenmosen. Die DJK verlor zum Auftakt überraschend deutlich gegen den Aufsteiger TSV Burgheim. Ausgerechnet diese Burgheimer empfangen nun den SSV Alsmoos-Petersdorf, der nach der Auftaktpleite gegen Zell schon etwas unter Druck steht. Der TSV Rehling empfängt nach der Pleite gegen den TSV Friedberg nun den nächsten Gegner aus dem Landkreissüden. Das Kalkbrenner-Team ist gegen den BC Rinnenthal gefordert.

