17:19 Uhr

Aichacher Teams in Favoritenrollen

Die TSV-Männer erwarten einen angeschlagenen Gegner, haben aber selbst personelle Probleme. Die Paarstädterinnen müssen bei einem Aufsteiger ran.

Von Johann Eibl

Am letzten Wochenende im Oktober gehen sie getrennte Wege. Die Handballmänner des TSV Aichach treten am Samstag zur üblichen Zeit, also um 19.15 Uhr, zuhause gegen den TSV Niederraunau II an. Auf die Frauen wartet dagegen eine Auswärtsaufgabe, am Sonntag beginnt ihr Einsatz beim VSC Donauwörth um 15 Uhr. In beiden Fällen geht es um Punkte in der Bezirksoberliga. Dass wie zuletzt Aichach zwei Siege erringt, das erscheint durchaus denkbar.

28-15-9: Wofür steht diese kleine Zahlenkolonne? Sie bringt zum Ausdruck, mit wie vielen Toren Differenz die zweite Mannschaft des TSV Niederraunau ihre ersten drei Punktspiele 2019/20 verloren hat. So richtig überraschend freilich kommt diese Talfahrt nicht. Denn eigentlich war das Team im Frühjahr zum Abstieg verurteilt. Doch weil Haunstetten II die Landesliga nicht halten konnte, sondern in die BOL abrutschte, musste sich die dritte Garnitur dieses Vereins, wenngleich sportlich gesichert, in die Bezirksliga einreihen. Das hatte zur Folge, dass die Zweite aus Niederraunau, die mit 11:33 Punkten den vorletzten Platz einnahm, nicht in den sauren Apfel beißen musste.

„Es muss Pflicht sein, die zwei Punkte zu holen“, betont vor diesem Hintergrund der Aichacher Trainer Manfred Szierbeck. Das mit der Pflicht ist freilich so eine Sache: „Es muss erst gespielt werden.“ Und dann gibt es noch einen weiteren Faktor, der ebenfalls zu bedenken ist. Das Team eins von Niederraunau kämpft einen Tag später um Zähler in der Landesliga; daher ist es nicht auszuschließen, dass der Gegner von dort Hilfe erhält. Auswärts treten die Raunauer, die in der Nähe von Krumbach zuhause sind, hin und wieder mit einem kleinen Kader an. Setzen sich die Hausherren durch, dann haben sie bei einem Stand von 4:4 Punkten den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt. Es wird Veränderungen im Aufgebot geben. Vinzenz Hartl weilt für zwei Wochen auf einer Schulung und ist daher diesmal ebenso wenig ein Thema wie Florian Geisreither und Gregor Triltsch, die aus privaten Gründen fehlen. Thomas Huber hat seit geraumer Zeit Schmerzen in der Schulter seiner Wurfhand. Am Samstag wird er dennoch spielen. Und vielleicht wird auch Manuel Euba für 60 Minuten einspringen.

Aichacher Handballerinnen winkt Tabellenspitze

Die vergangene Saison schlossen die Handballerinnen aus Donauwörth auf Platz zwei ab, sie wurden Vizemeister der Bezirksliga. Als Aufsteiger kamen sie in der BOL bislang auf ein Remis und eine Niederlage. Das Trainergespann wurde vor der Runde gewechselt, außerdem stießen neue Spielerinnen zum Kader. „Vielleicht ist das eine Frage, bis die Räder so richtig in sich greifen“, mutmaßt Martin Fischer, der Aichacher Trainer, der aber in erster Linie auf seine Leute schaut: „Wir werden versuchen, unser Spiel zu machen und uns sukzessive zu verbessern. Dann hoffen wir auf die zwei Pluspunkte.“ Dass das TSV-Team in Schwierigkeiten geraten kann, das zeigte sich zuletzt gegen Gundelfingen, einem Team mit Landesligaerfahrung.

Unter der Woche wurde ein wenig gehustet im Training; das sollte man in dieser Jahreszeit aber nicht überbewerten. Daher ist mit dem gleichen Kader wie zuletzt zu rechnen. Fischer ist auch klar: „Von der Papierform her können wir die Favoritenrolle nicht ganz abgeben.“ Wie sich Iva Vlahinic nach ihrer Verletzungspause am vergangenen Samstag wieder einfügte, nicht allein aufgrund der drei Treffer, das sollte für die kommenden Wochen zuversichtlich stimmen. Geht die Aichacher Rechnung in Donauwörth auf, so könnte am Sonntagabend sogar die Tabellenführung winken.

