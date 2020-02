15:41 Uhr

Aichacher Teams in der Favoritenrolle

Groß war der Jubel bei den Aichacher Handballerinnen nach dem knappen Sieg in Gundelfingen. Am Samstag empfängt der Spitzenreiter der Bezirksoberliga Donauwörth. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine echte Überraschung.

TSV-Frauen gehen am Samstag zuhause gegen Donauwörth ebenso als klarer Favorit ins Spiel wie die Männer am Sonntag beim Team zwei in Niederraunau.

Von Johann Eibl

Eine Mannschaft vorab zum Sieger zu erklären und die andere im Gegenzug bereits vor dem Beginn der Partie als Verlierer einzustufen, das würde den Regeln des sportlichen Fair-Play widersprechen. Schließlich muss jede Begegnung erst absolviert werden, egal in welcher Sportart. Vor den Aichacher Handballspielen in der Bezirksoberliga an diesem Wochenende ist man dennoch versucht, von dieser Norm abzuweichen. Zu klar favorisiert sind die Frauen am Samstag zuhause um 17.15 Uhr gegen den VSC Donauwörth und die Männer am Sonntag ab 17 Uhr beim Team zwei des TSV Niederraunau.

Manfred Szierbeck, der Trainer, macht gleich unmissverständlich klar: „Ein Pflichtsieg muss her, es muss der erste Auswärtssieg werden. Da gibt es kein Wenn und Aber.“ Schließlich haben bisher alle Gegner das Team zwei des TSV Niederraunau bezwungen. Das Schlusslicht steht bereits jetzt nahezu als Absteiger fest; im idealen Fall könnten noch 16 Punkte auf das Konto kommen. Selbst das würde kaum mehr reichen. 520 Gegentore in 14 Auftritten - diese Bilanz verdeutlicht die Misere dieses Teams, das in der Nähe von Krumbach zuhause ist.

Aichacher Handballer wollen ersten Auswärtssieg

Szierbeck verspürt dennoch ein Kribbeln in seinem Hinterkopf, schließlich tritt man auf ein zweites Team, das möglicherweise Hilfe von der ersten Mannschaft erhalten könnte: „Da ist mir nicht ganz wohl.“ Auf einen Spieler wird er seine Leute speziell hinweisen, auf Ralf Clemente, der 37 Tore in zehn Spielen erzielte. Was eindeutig für die Gäste am Sonntagabend spricht, das ist die personelle Lage, die besser kaum sein könnte. Michael Kügle und Stefan Breitsameter kehren in den Kader zurück, Lorenz Hartl und Yannik Braun sind wieder ins Training eingestiegen. Oliver Huber dagegen gilt aktuell als Sorgenkind. Szierbeck: „Er ist verletzt, beißt immer wieder auf die Zähne, wofür ich ihm dankbar bin.“ Der Coach denkt darüber nach, diesen Handballer im nächsten Heimspiel eine Woche später zur Erholung mal pausieren zu lassen.

Beim Saisonstart zuhause ein 21:21 gegen Meitingen und am 17. November ein 28:26-Sieg in Günzburg, das waren bislang die beiden einzigen Erfolgsmomente für die Handballerinnen des VSC Donauwörth in dieser Saison. Das Schlusslicht hat in der Hinrunde gerade auch gegen den TSV Aichach eine herbe Schlappe mit 27:45 hinnehmen müssen.

„Sie stehen am Tabellenende“, so die Überlegung von Aichachs Trainer Martin Fischer über den Gegner: „Trotzdem wären wir schlecht beraten, jemanden zu unterschätzen. Unser Ziel ist es, dass die bei drei Punkten bleiben und dass bei uns welche dazukommen. Man muss aber immer auf der Hut sein.“ Der Coach will nicht schwarzmalen: „Alles andere als ein Heimsieg wäre trotzdem enttäuschend, ohne den Gegner abwerten oder uns überbewerten zu wollen. Letzte Woche haben wir bewiesen, dass wir gut unterwegs sind.“ Der Kader, der in Gundelfingen knapp erfolgreich war, dürfte keine Veränderung erfahren.

