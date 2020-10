vor 55 Min.

Aichacher U15 stark

Nicht alle Teams des BCA im Einsatz. U19 fällt zum vierten Mal in Folge aus

Während die D1 des BC Aichach spielfrei hatte, musste die U19 zum vierten Mal in Folge aufgrund der Corona-Pandemie aussetzen. Auch die Aichacher U17 wurde wegen eines Trauerfalls abgesagt.

Die D2 des BC Aichach ging durch Noah Deisser und Leon Mezler mit 2:0 gegen den TSV Pöttmes in Führung. Pöttmes kam aber zur Halbzeit zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit legte Aichach um die Trainer Jung/Cuhlebov einen Gang zu und erarbeitete sich viele Torchancen. Eine davon konnte Noah Deisser mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze zum 3:2 nutzen. Pöttmes glich aber noch aus. Ein Sonderlob ging an Leon Mezler, der immer gefährlich im Spiel nach vorne war, sowie in der Abwehr an Lena Kratzenberger, die so gut wie jeden Zweikampf gewann.

Nichts anbrennen ließ die C1 in der Kreisliga gegen den Kissinger SC. In einer sehr guten ersten Hälfte schnürte man den Gast aus Kissing regelrecht in deren Hälfte ein, Amir Jafari, Luis Politinsky sowie ein Eigentor sorgten auch für das verdiente Halbzeitergebnis. In der zweiten Hälfte flachte die Partie ab. Ein Tor fiel nicht mehr. (AZ)

