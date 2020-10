vor 20 Min.

Aichacher Volleyballerinnen starten unter neuen Vorzeichen

Hoffen am Samstag zum Saisonstart auf viel Grund zur Freude: Aichachs neue erste Damenmannschaft, die in der Bezirksklasse startet.

Beim TSV Aichach beginnt für zwei Handball-Mannschaften die Saison am Samstag. Dabei gibt es einige Neuerungen. Welches Programm die Teams erwartet.

Von Beate Rappel

Die größte Veränderung fand im Damenbereich des TSV Aichach statt. Nach dem Zusammenschluss zur Spielgemeinschaft mit dem TSV Inchenhofen vertritt nun die einstige Zweite den TSV Aichach unter Trainer Stefan Böck in der Bezirksklasse, die vergangenen Spielzeit noch in der Kreisliga spielte. Böck vertraut dabei auf die Entwicklungsfähigkeit seiner Spielerinnen, deren Potenzial er noch nicht ausgereizt sieht. Zum anderen hält er die Möglichkeit, auf diesem Niveau Volleyball zu spielen, schon für Motivation genug. Der Kader des Aufsteigers umfasst momentan zwölf Spielerinnen.

TSV Aichach Handball: Alfred Reichart gibt als Trainer Kommandos

Auch die Aichacher Herren legten eine starke Saison hin und steigen in die Bezirksklasse auf. Maßgeblichen Anteil hatte Spielertrainer Alex Beck, der aber die Paarstädter verlassen hat. Die Kommandos gibt künftig Alfred Reichart, der von Stefan Böck unterstützt wird. Angesichts der aktuellen Situation war die Vorbereitung auf diese Saison nicht optimal. Doch der TSV, Stadt und Landkreis arbeiteten zusammen, um den Volleyballern Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. So wurde das Feld am TSV-Platz von den Aichacher Damen bespielt, der Hartplatz der Edith-Stein-Schule stand den Herren zur Verfügung – Kondition ließ sich auch dort gut erwerben – bevor es dann im September wieder in die Halle ging.

TSV-Damen starten in heimischer Halle ohne Zuschauer

Am Samstag nun starten die Aichacher Damen gleich in heimischer Halle, aber nicht vor heimischem Publikum. Zuschauer sind angesichts der Coronasituation in der Grundschule Aichach Nord derzeit nicht erlaubt. Zu Gast sind die Aufsteigerinnen des TSV Rehling und der FC Affing. Die Herren starten in Schwabmünchen gegen die zweite Mannschaft der Gastgeber und den FC Langweid.

