01.05.2018

Aichacher behaupten sich an der Platte Lokalsport

TSV-Teams erreichen Saisonziele. Zweite sichert in Herzschlagfinale Klasse.

Auf eine zufriedenstellende Saison 2017/2018, bei der sämtliche Mannschaften ihre Saisonziele erreichen konnten, können Aichachs Tischtennismänner zurückblicken.

MännerI Bereits vor der Saison war allen Spielern bewusst, dass nach dem letztjährigen Aufstieg von der 3. Bezirksliga in die 2. Bezirksliga eine herausfordernde Saison wartet. Zumal der TSV vor der Spielzeit den Abgang seines Spitzenspielers Ishak Inac verkraften musste. Die Paarstädter zeigten jedoch eine starke Leistung und konnten bereits einige Spieltage vor Saisonende vorzeitig den Klassenerhalt sichern. Mit 16:20-Punkten landete man schließlich auf dem sechsten Tabellenrang. Eine überragende Saison spielte Willi Schablas, der eine Bilanz von 19:8 Spielen aufweisen kann. In einer starken Liga sicherte sich am Ende die Zweite Mannschaft von Königsbrunn den Meistertitel und steigt in die erste Bezirksliga auf.

MännerII Ein echtes Herzschlagfinale bot sich für die Zweite in der 1. Kreisliga. Erst im letzten Saisonspiel am Ende einer durchwachsenen Saison konnte man den nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt im direkten Duell gegen den TSV Firnhaberau Augsburg II sichern. Schlussendlich landete die Aichacher Mannschaft auf dem siebten Tabellenplatz. Die Aichacher Spieler haben zumeist ausgeglichene Bilanzen. Mit einer Bilanz von 17:2-Spielen bildeten Pablo Löw/ Christian Berger das stärkste Doppel der Liga.

MännerIII Eine sehr ordentliche Saison spielte Aichachs Dritte eine Spielklasse tiefer. Mit 17:15-Punkten belegte Aichach einen guten vierten Tabellenrang. Die Aichacher überzeugten durch eine geschlossene Mannschaftsleistung. Hervorzuheben ist die Doppelbilanz von Christoph Czok und Erich Pecher (10:2-Spiele), die das drittbeste Doppel der Liga stellten.

MännerIV Mit 30:2-Punkten landete die Vierte in der 4. Kreisliga Nord schlussendlich knapp hinter der punktgleichen Mannschaft Hammerschmiede Augsburg auf dem zweiten Tabellenplatz. Alle Aichacher Spieler weisen dabei positive Bilanzen auf. Raimund Piegsa (27:4-Spiele) und David Czok (27:9-Spiele) gehörten zu den fünf besten Spielern der Liga und waren auch gemeinsam im Doppel erfolgreich (10:2-Spiele).

MännerV In der Parallelliga belegte Aichachs Fünfte den siebten Tabellenrang. Hierbei hatten zahlreiche Jugendspieler die Möglichkeit Spielpraxis im Männerbereich zu sammeln. Daneben wurden auch einige Frauen eingesetzt. Eine makellose Bilanz kann Jugendspieler Matthias Ostermair vorweisen, der sämtliche neun Ligaspiele für sich entschied. (chrb)

