Aichacher bei Bayerischer vorne

vor 21 Min.

Leichtathletik: Gold, Silber und Bronze für LCA-Läufer

Ein Mal Gold, drei Mal Silber und einmal Bronze gingen bei den bayerischen Straßenlaufmeisterschaften über zehn Kilometer in Mettenheim an die Sportler des LC Aichach.

Herta Bergmann wurde in 51:15 Minuten bayerische Meisterin in der Wertungsklasse W65, Leni Bauer in 61:48 Minuten W70-Vizemeisterin und Rudolf Hartl wurde in 43:53 Minuten Dritter bei den M65-Herren. Bergmann dominierte ihre Klasse ab dem Start, Bauer lieferte sich ein heißes Duell mit Sybille Vogler (SC Kemmern), das die Oberfränkin schließlich knapp für sich entschied. Hartls Dritter Platz war nie gefährdet. Bayerischer Meister wurde Dreikönigslaufsieger Johannes Hillebrand (LG Stadtwerke München) in 31:32 Minuten. Sein Vorgänger Florian Pasztor kam als Vierter in 32:32 Minuten an. Bayerische Meisterin wurde Brendah Kebeya (LG Bamberg) in überragenden 33:37 Minuten. Insgesamt kamen 176 Meisterschafts-Teilnehmer ins Ziel. (hokr)

