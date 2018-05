19:19 Uhr

Aichacher erfolgreich auf der Matte Lokalsport

TSV-Kämpfer bei Bayerischer vorne dabei. Paarstädter gleichzeitig in Italien stark.

Am Wochenende nahmen die Ringer des TSV Aichach zeitgleich, aber in verschiedenen Ländern, an zwei Veranstaltungen teil. Die bayerischen Meisterschaften der Männer, in beiden Stilarten, in Burgebrach standen ebenso auf dem Programm wie der Große Preis von Chiavari bei Genua (Italien).

Bei den Männern im Freistil starteten der TSV-Ringertrainer Moritz Oberhauser und Abteilungsleiter Matthäus Gschwendtner. Oberhauser (74 Kilogramm) sicherte sich bei sieben Teilnehmern den zweiten Platz. Der erste Gegner, Daniel Loher aus Untergrießbach, konnte nichts ausrichten und fand sich nach 36 Sekunden durch einen Achselwurf auf den Schultern wieder. Gegen Philipp Unnützer war die Sache schon ausgeglichener. Dieser Kampf ging mit 12:7 Punkten für den Aichacher aus. Ein typischer „Oberhauser Kampf“, denn Oberhauser ging durch wenige, dafür spektakuläre Beinangriffe in Führung, gab aber dennoch durch seine offene Ringweise kleine Wertungen ab. Im Finalkampf gegen den Nürnberger Bundesligaringer Tobias Schmidt fielen noch mehr Punkte. Beide schenkten sich nichts und der Paarstädter brachte Schmidt an den Rand einer Schulterniederlage. Umso länger der Kampf ging, umso mehr kam der Gewichtsvorteil von Schmidt zum Tragen und am Ende stand es 20:13 für den Franken. Abteilungsleiter Matthäus Gschwendtner startete sowohl in der Gewichtsklasse bis 125 Kilogramm Freistil, als auch in der 130 Kilogramm Klasse griechisch. Er kam auf insgesamt sieben Kämpfe in beiden Gewichtsklassen. Im freien Stil reichte es für Platz fünf.

Eine zweite Delegation fuhr zum Großen Preis nach Chiavari. Die italienischen Ringer, die regelmäßig das Wittelsbacher-Land-Turnier in Aichach besuchen, hatten die Aichacher eingeladen. Es starteten Dawid Walecki sowie der amtierende deutsche Meister Mikael Golling. Walecki trat bis 80 Kilogramm an. Er traf im ersten Kampf auf Mario Menguzzi. Der Aichacher punktete konstant und, beendete den Kampf nach 10:0 Punkten vorzeitig. Im zweiten Kampf gegen Stefano Piroddu ging der Aichacher anfangs mit einem Achselwurf mit 4:0 in Führung. Mit einem Überwurf warf er seinen Gegner auf beide Schultern und sicherte sich den Sieg – Platz eins. Für Mikael Golling lief es ähnlich gut. Er hatte mit Georgios Braschi nur einen Gegner. Golling ging gewohnt konzentriert an die Sache heran und punktete seinen Gegner mit 10:0 technisch überlegen aus.

