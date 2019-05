15.05.2019

Aichacher fahren aufs Podest

Zwei MC-Piloten sind in Pfaffenhofen vorne mit dabei

Die Kartfahrer Elias Schwarzmaier und Jim de la Vigne vom MC Aichach gingen in Pfaffenhofen an der Ilm an den Start.

In Klasse 3 (zwölf- und 13-Jährige) starteten 17 Fahrer. Die Jugendlichen mussten nicht nur mit dem Regen kämpfen, sondern auch mit den unterschiedlichen Bodenbelägen. Der Trainingslauf von Elias Schwarzmaier verlief fehlerfrei. Seinen ersten Wertungslauf absolvierte er schneller als seinen Trainingslauf, allerdings schob er eine Pylone aus ihrer Markierung und erhielt zwei Strafsekunden. Das „Pfaffenhofener Oval“ machte übrigens jedem zu schaffen. Kaum ein Fahrer blieb fehlerfrei. Jetzt hieß es die Nerven behalten und einen guten zweiten Wertungslauf abzuleisten. Elias fuhr 0,4 Sekunden langsamer, aber dafür war er fehlerfrei und sicherte sich den dritten Platz.

In der Klasse 5 (16- bis 18-Jährige) waren es nicht ganz so viele Starter. Der Regen ließ zwar etwas nach, dafür legte der kalte Wind an Stärke zu. Die Trainingsrunde nutzte Jim de la Vigne aus und erhielt hierfür sechs Strafsekunden. Da dies jedoch die Trainingsrunde war, war es für die Wertung egal. Er absolvierte den ersten Wertungslauf schneller als den Trainingslauf und kassierte keinen Fehler. Den zweiten Wertungslauf fuhr er langsamer, aber auch fehlerfrei und somit sicherte er sich wie Teamkollege Schwarzmaier Platz drei. (AN)

Themen Folgen