vor 18 Min.

Aichacher feiern Meisterteam

TSV-Männer machen den zweiten Aufstieg innerhalb von drei Jahren perfekt

Groß war der Jubel bei den Keglern des TSV Aichach. Durch den Sieg im Topspiel gegen den Tabellendritten aus Karlshuld sicherte sich die erste Männermannschaft einen Spieltag vor Schluss die Meisterschaft in der Bezirksliga Nord. 6:2 hieß es am Ende für die Paarstädter, und der Jubel kannte keine Grenzen. Drei Punkte beträgt der Vorsprung auf Verfolger Baar-Ebenhausen II vor dem abschließenden Spieltag, wodurch der Vorjahresvizemeister nicht mehr eingeholt werden kann. Die Aichacher spielen künftig in der Bezirksoberliga, dabei stieg das Team erst vor zwei Jahren aus der Kreisliga auf.

Die Starter Dominik Seebach mit starken 530 Holz (+4:0) und Manfred Kappel (515, +2:2) gewannen neben ihren Spielen auch noch 86 Holz. Das Mittelduo Christian Kosmak (529 -1:3) und Daniel Tuffentsammer, der sich sehr starke 552 Holz (+3:1) erkegelte, teilte sich mit ihren Gegnern die Mannschafts-punkte, baute aber den Holzvorsprung auf 101 Kegel aus. Die stark aufspielenden Schlussspieler Christian Müller (529 +2:2) und Josef Heil (541 +4:0), wobei der Gegner von Josef Heil leider nach 48 Schub verletzungsbedingt aufgeben musste, ließen sich den viel umjubelten Sieg nicht nehmen.

Über die gesamte Saison hinweg zeigte sich das Aichacher Team äußerst konstant. Mit 81 Mannschaftspunkten liegt man auch hier vorne in der ligaweiten Statistik. Am letzten Spieltag am Samstag in Edelshausen will sich die Mannschaft dann mit einem Sieg beim Schlusslicht aus der Bezirksoberliga verabschieden. (keg mit sry-)

