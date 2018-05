vor 55 Min.

Aichacher greifen wieder zum Schläger

Bei TCA geht am Wochenende der Spielbetrieb los. Gleich sieben Erwachsenen-Teams kämpfen dann um Punkte. Auf zwei Mannschaften darf man besonders gespannt sein.

Am Wochenende startet der TC Aichach in die neue Tennissaison. Besonderes Interesse gilt dabei den Männern I und den Männern 40, die beide aufgestiegen sind.

FrauenI Die Erste schlägt wieder in der Bezirksklasse 2 auf und wollen die gute Saison vom Vorjahr noch toppen. Mit den erfahrenen Spielerinnen Bettina Meiringer, Ute Maiterth, den Geschwistern Storr und einigen jungen Talenten wie Franca Maiterth wollen sie die Klasse halten. Zum Auftaktmatch müssen die Aichacherinnen am Sonntag zum TSV Schwabmünchen reisen. Interessant werden unter anderem die Matches gegen den TC Dasing, TSV Bobingen und die DJK Augsburg-Lechhausen.

FrauenII Auch auf die Zweite wartet in der Kreisklasse 3 eine spannende und nicht unproblematische Saison mit zahlreichen Lokalderbys gegen Inchenhofen, Oberbernbach, Mauerbach, Schiltberg und Motzenhofen. Das Team um Mannschaftsführerin Barbara Sießmair wird vor allen Dingen auf die gute Mischung zwischen erfahrenen Spielerinnen und jungen Nachwuchstalenten setzen. Die erste Reise führt die junge Truppe am Sonntag zum TSV Inchenhofen.

MännerI Als Aufsteiger in die Bezirksklasse 2 trifft die Erste am Vatertag auswärts auf den TSV Leitershofen. Neben Routiniers wie Julian Monzheimer, Markus May, Konstantin Kandler und Michael Bunk wird Mannschaftsführer Thomas May auch auf den jungen Alexander Leischner bauen. Zu den altbekannten Gegnern zählen mit Pöttmes 2, Rain am Lech und Mering Rivalen, mit denen sich der TCA auf Augenhöhe begegnen kann. Oberstes Saisonziel ist der Klassenerhalt.

MännerII Nicht ganz einfach wird die Saison für die Zweite, da viele Aktive auch in den Nachwuchsmannschaften tätig sind. Kapitän Harald Borosch wird vermutlich von Spiel zu Spiel sein Team umkrempeln müssen. Auftakt ist am Sonntag um 10 Uhr bei den Wanderfreunden Klingen. Interessante Derbys gibt es in dieser Liga noch gegen Weilach, Hörzhausen oder Wittelsbach.

Männer40 In die dritte Saison gehen die Männer 40 nach ihrem erneuten Aufstieg in die Bezirksklasse 1. Alois Kaupp wird mit seinen Mitstreitern Hans Wagner, Hannes Leopold, Mirko Michalewicz, Reinhold Brosi und Peter Bayerl versuchen, eine gute Rolle zu spielen. Zum ersten Kräftemessen empfangen die 40er am Samstag im Nachbarschaftsderby den TC Friedberg 2. Weitere Kontrahenten sind unter anderem Bobingen, Mering und Pfersee-Augsburg.

Männer55 Das Team wird es in der Landesliga schwer haben, sich zu behaupten, warten doch mit TC Blutenburg München, TV Memmingen, TC Wolfratshausen oder FC 74 München wirkliche Kaliber auf die Paarstädter. Das Team bereitete sich im Trainingslager in Bad Füssing auf den Punktspielstart vor und beginnt am Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim TC Wolfratshausen. Dabei wollen die Ex-Fußballer Walter Schenkl, Harald Greifenegger und Günther Seelos mit Kapitän Hans Fichtner gut aus den Startlöchern kommen.

Männer70 Erst am Vatertag bestreitet das Team sein erstes Punktspiel in der Landesliga beim TSV Oberbeuren. Namhafte Gegner wie der TC Günzburg, TC Memmingen, TC Bad Wörishofen warten auf die Aichacher Oldies, sodass für das Team um Kapitän Reiner Laske der Klassenerhalt oberstes Ziel ist.

Männer65 Die Saison beginnt erst am Mittwoch beim TC Merching. Für die Mannen um Mannschaftsführer Ulf Solleder zählt auch nur der Erhalt der Bezirksklasse 1. Mit Willi Artner und Winfrid Haselberger will man eine gute Rolle spielen.

Nachwuchs Ebenfalls am Wochenende beginnen die Punktspiele der Jugendmannschaften. Sieben Teams schickt Trainer Markus Geisler ins Rennen. Die Junioren 18/1 spielen in der Bezirksliga, die Junioren 18/2 in der Bezirksklasse 1 und die neu formierten Junioren 18/3 in der Kreisklasse 1. In der Bezirksklasse 1 treten die Knaben 14 an. Sowohl die Bambini 12, als auch die Teams Kleinfeld 9 und Midcourt 10 freuen sich auf ihre Einsätze in der Kreisklasse 1. (rl)

