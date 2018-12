17:43 Uhr

Aichacher kehren in Erfolgsspur zurück Lokalsport

Die Aichacher Handballerinnen haben den Rückschlag von der Niederlage in Schwabmünchen verdaut: Am Wochenende gewannen sie deutlich gegen den TSV Göggingen. Lara Leis (rotes Trikot, am Ball) steuerte beim 31:22-Sieg drei Treffer bei.

Mit einem klaren Heimsieg gegen Göggingen behaupten die TSV-Frauen einen Spitzenplatz. Nur in der Startphase des Spiels gelingen den Gästen zu viele Treffer.

Von Johann Eibl

Zwei Wochen zuvor in Schwabmünchen kassierten sie eine 23:37-Niederlage. Doch von diesem Rückschlag haben sich die Handballerinnen des TSV Aichach ganz offensichtlich nicht beeindrucken lassen. Am Samstag unterstrichen sie jedenfalls beim 31:22-Sieg gegen den TSV Göggingen, dass mit ihnen im Kampf um den Titel in der Bezirksoberliga nach wie vor zu rechnen sein wird. Im ersten Durchgang behauptete sich der Absteiger aus der Landesliga mit 16:11 Toren und im zweiten mit 15:11.

Die Gäste präsentierten sich in grüner Spielkleidung. Daraus konnte man vielleicht auch ein wenig auf ihr Leistungsvermögen schließen. Eine junge Truppe, der es wohl an routinierten Korsettstangen fehlt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit präsentierte sich Göggingen von der besten Seite, da wurde beinahe jeder Angriff mit einem Treffer abgeschlossen. Es spricht aber für das Siegerteam, dass es dadurch nicht vom Erfolgsweg abkam, sondern den Vorsprung behauptete, der nach den 60 Minuten zu einem klaren Erfolg führte. Daran änderte auch die taktische Maßnahme nichts, als Göggingen versuchte, Tini Wonnenberg und Lara Leis eng zu decken.

Fischer: „Wir sind auf keinem schlechten Weg“

12:2 Punkte stehen nun auf dem Aichacher Konto. Diese Zwischenbilanz kann sich sehen lassen. Noch wichtiger aber dürfte die Entwicklung innerhalb des Teams sein. Spielerinnen wie Iva Vlahinic, Marleen Bscheider oder Lara Leis sind auf dem besten Weg, tragende Rollen zu übernehmen. Dieser Aspekt wird spätestens dann von großer Bedeutung, sobald ältere Kräfte sich aufs sportliche Altenteil zurückziehen wollen.

Für Martin Fischer, den Aichacher Trainer, war’s ein Arbeitssieg. Dann sprach er Mängel an: „Wir haben in der Abwehr wieder schwer ins Spiel rein gefunden.“ Die Zahl der in der Startphase kassierten Treffer war ihm zu groß. Nach gut 13 Minuten hieß es lediglich 9:8. Fischer erkannte dann aber eine Steigerung: „Mit einem respektablen Vorsprung sind wir in die Pause gegangen.“ Leute wie Laura Schrempel und Annika Weiß vermisst er nach wie vor speziell in der Abwehr. Das (bescheidene) Fazit von Fischer nach einem Drittel der Runde: „Wir sind auf keinem schlechten Weg.“

TSV Aichach Silke Arnold, Vildan Acar, Iris Kronthaler (3), Annika Weise, Tini Wonnenberg (4/2), Johanna Fackler (2), Bettina Dietrich, Anna Mahl (5), Marleen Bscheider (8), Iva Vlahinic (4/2), Katrin Storr (1), Lara Leis (3), Magdalena Rappel (1).

TSV Göggingen Michelle Apelt, Nicole Kircher, Janina Buck, Sandra Greißel (7), Teresa Walter (7/2), Johanna Müller (5/1), Gesine Ziegler, Christine Fischer (1), Catharina Holzmann (1), Carmen Bader, Camilla-Sophie Woerteler, Selina Wetzstein, Julia Riedel (1).

Schiedsrichter Dieter Pribil (Schwabmünchen) und Klaus Pribil (Königsbrunn) – Zuschauer 50 – Siebenmeter 5:4 – Zeitstrafen 3:4.

