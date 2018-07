vor 39 Min.

Aichacher mittendrin im Rennzirkus der Moto-GP Lokalsport

Markus Schormair fährt am Sachsenring auf Platz acht. Das Heimrennen beginnt für den 19-Jährigen aber nicht optimal. Von wem er sich Tipps holt.

Von Sebastian Richly

Für Markus Schormair war es der vorläufige Höhepunkt in seiner Rennfahrerkarriere. Der Aichacher machte im Zuge des ADAC Junior Cups Station am Sachsenring. Dort holte der Motorrennfahrer nicht nur den achten Platz beim Rennen, sondern erlebte das große Motorsportspektakel mit 190000 Zuschauern hautnah mit.

Denn am selben Wochenende trug auch die Moto-GP, die Königsklasse der Motorradfahrer, ihre Rennen auf dem Sachsenring aus. „Es war riesig. Ich habe so viele Eindrücke mitnehmen können. Die Stimmung war einfach super“, ist Schormair immer noch begeistert. Die Nachwuchsfahrer wie Schormair fuhren dabei auf der gleichen Strecke, wie die Profis. Die Kulisse war für Schormair etwas Neues: „Wir hatten unsere Fahrerlager etwas außerhalb und mussten dann erst einmal mitten ins Geschehen reinfahren. Allein das war schon toll. Und dann ist es etwas besonders, wenn dir auf den Tribünen rund 15000 Leute zusehen.“ Den 19-Jährigen schien die ungewohnte Atmosphäre zu beflügeln. Denn beim Rennen zeigte er eine Topleistung. Gleich am Start überholte er drei Konkurrenten und kämpfte sich von Platz 17 immer weiter nach vorne. Schormair fuhr voll auf Angriff: „Entweder Top Ten oder Sturz“ – so seine Devise. Mit einem waghalsigen Manöver überholte er dann gleich drei Fahrer in einer Kurve, dabei hatte Schormair aber Glück: „Das war eigentlich zu riskant. So etwa mache ich lieber nicht mehr. Ein Sturz in dem Moment hätte böse Folgen haben können.“ Der Aichacher blieb aber oben und landete am Ende auf Platz acht. Die Freude war groß bei Markus Schormair und seinen Eltern Angelika und Manfred, die ihren Sohn auch beim Heimrennen unterstützten.

Top Ten sind wieder in Reichweite

Die Platzierung ist umso höher zu bewerten, da zuvor eigentlich alles schief ging, was schief gehen konnte. Im Freien Training hatte der Aichacher mit einer Unwucht im Vorderrad zu kämpfen. „Alles hat vibriert. Ich konnte gar nicht mehr richtig schalten und habe auch meinen Tacho nicht mehr lesen können.“ Im ersten Qualifying war der Fehler dann behoben, allerdings vergas das Team den Hintereifen. Der hatte bereits zwei Rennen hinter sich und war dementsprechend abgefahren. Und im zweiten Qualifying beging dann auch noch Schormair einen taktischen Fehler, weshalb der 19-Jährige sich dann im Rennen nach vorne kämpfen musste. Mit einem besseren Startplatz hätte er sogar das Podest angreifen können. „Ich bin im Rennen meist besser als im Qualifying. Ich muss das noch besser hinbekommen und möchte noch weiter nach vorne kommen. Dafür wäre ein vorderer Startplatz ganz nützlich.“

In der Gesamtwertung hat sich der Aichacher durch die Punkte vom Sachsenring auf Platz elf verbessert. Die Top Ten sind so wieder in Reichweite. Drei Rennen stehen noch an. Der nächste Einsatz für Schormair und Co. ist am 5. und 6. August im tschechischen Brünn. Dann ist erneut auch die Moto-GP vor Ort.

Für Schormair ungemein wichtig. „Ich habe mich mit den jüngeren Fahrern unterhalten. Sie haben mir von ihren Anfängen erzählt. Es war sehr interessant und ich konnte mir hilfreiche Tipps holen“, so Schormair. In Brünn könnte Schormair dann auch auf Stefan Bradl treffen. Der Zahlinger kommt dort zu seinem zweiten Wildcardeinsatz in der Königsklasse. Schon am Sachsenring hat Schormair seinen Wittelsbacher Kollegen kurz gesehen, aber nicht wirklich um Rat fragen können. Bis dahin will der Aichacher weiterhin an seiner Fitness arbeiten.

Themen Folgen