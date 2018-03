vor 26 Min.

Aichacher schlagen sich gut Lokalsport

Bei den bayerischen Einzelmeisterschaften in München zeigen die Ju-Jutsuka des TSV starke Leistungen.

Bei der bayerischen Einzelmeisterschaft der Ju-Jutsuka in München war der TSV Aichach mit drei Teilnehmern in der Disziplin Fighting vertreten. Im Fighting treten zwei Kontrahenten gegeneinander an. Nach dem Start im Stand erreichen die Kämpfer Punkte mittels Schlag-, Stoß- und Tritttechniken (Atemitechniken). Nach dem Greifen des Gegners folgt der Übergang vom Stand zum Boden. Punkten kann man hier durch eine Wurftechnik oder Hebeltechnik, die den Gegner zum Boden zwingt. Der Kampf endet durch das Zeigen diverser Festlege- und Haltetechniken.

Aichachs Younis Ghaith startete in der Klasse U12 bis 39 Kilogramm. In seinen vier Kämpfen zeigte er präzise Atemitechniken, die ihm mehrere Punktewertungen einbrachten. Zudem neutralisierte er die Wurfattacken der Gegner durch technisch gut angesetzte Griffe. Im Bodenkampf konnte er seine Festlegetechniken nicht immer über Zeit bringen. Um eine Zwei-Punkte-Wertung zu erreichen, muss der Gegner 15 Sekunden festgehalten werden. Von den vier Kämpfen gingen drei nach Punkten verloren. Seinen letzten Kampf entschied der Aichacher mit 7:3 für sich und wurde Vierter. In der Altersklasse U12 bis 45 Kilo ging Roman Bachmann an den Start. Als Dritter der südbayerischen Meisterschaft wollte er auch jetzt auf dem Podest landen. Der erste Kampf gegen den späteren bayerischen Meister ging verloren. Beim Stand von 6:3 Punkten und zwei Ippons gelang dem Gegner ein Schulterwurf, der ihn in eine günstige Haltetechnik brachte, aus der sich Roman nicht mehr befreien konnte. Zwei Ippon-Bewertungen entschieden dann den Kampf vorzeitig. Im zweiten Kampf wurde der Paarstädter durch taktische Fehler wegen Passivität mehrmals verwarnt. Der Kampf ging mit 2:8 verloren. Im abschließenden Kampf gelang Bachmann ein Ipponwurf, der ihm beim Stand von 4:4 den Sieg brachte. Am Ende wurde es Platz vier. Als dritter Teilnehmer startete Ünal Utkan in der Altersklasse U10 bis 28 Kilogramm. Von Beginn an setzte der Aichacher das im Training Gelernte um. Insbesondere punktete er im Stand (Schlag-, Stoß- und Tritttechniken) und im Wurfbereich. Im Bodenkampf konnte sich der TSV-Kämpfer aufgrund seines geringeren Gewichts nur schwer durchsetzen. In seinem ersten Turnier belegte er dennoch Platz zwei.(AN)

