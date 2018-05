20:21 Uhr

Aichacher sind in Dachau flott unterwegs Lokalsport

Birgit Haug steigert sich weiter. Michael Harlacher mit Saisonbestzeit.

Michael Harlacher vom LC Aichach zeigte sich beim Ingolstädter Halbmarathon in bestechender Form. Obwohl er in der Vorwoche in Augsburg über die gleiche Distanz ausgestiegen war.

In einem hervorragend besetzten Feld rannte der 37-Jährige auf den elften Platz in einer Saisonbestzeit von 1:20:18 Stunden. In seiner Wertungsklasse M35 holte sich der Odelzhausener Silber hinter dem Gesamt-Zweiten Matthias Ewender. Harlacher war einer von vielen Startern aus dem Altlandkreis Aichach.

Rang zwei in der inoffiziellen Wittelsbacher-Land-Vereinswertung errang Mannschaftskamerad Martin Bichlmeier. Der M45-Läufer war sechs Tage zuvor ebenfalls im Augsburger Siebentischwald angetreten: An der Donau blieb er mit 1:28:33 Minuten nur 18 Sekunden über seiner Kreismeisterschaftszeit; im Gesamtklassement landete Bichlmeier auf Platz 54, im M45-Ranking nahm er den drittbesten Rang ein – eine starke Leistung angesichts von mehr als 2000 Teilnehmern. Schnell unterwegs war auch Ludwig Guggert (SV Handzell) in 1:39:02 Stunden (Platz 259/M45-39.).

Unter der Zwei-Stunden-Schallmauer bewegten sich außerdem M50-Dauerläufer Uli Frey (Juzo Team Aichach) in 1:48:48 (600/M50-63.), Thomas Gaap (TDC Aichach) in 1:51:53 (706/M45-108.) sowie BCA-Legende Manfred Braun in 1:53:17 (768/M50-67.). Dicht auf Brauns Fußballerfersen folgte Erwin Germann in 1:54:15 (812/M65-5.). Knapp oberhalb der Zwei-Stunden-Marke querte Ludwig Schwegler (Claudias Lauftreff) den Zielkanal, nach 2:01:25 (1117/M55-80.).

Die schnellste Frau aus der Aichacher Region war Birgit Haug (LC Aichach). Sie hatte sieben Tage zuvor in Jetzendorf ihr Comeback nach siebenmonatiger Pause gefeiert, mit einem Sieg und einer Zeit von 1:57:38 Stunden: In Ingolstadt verbesserte Haug sich auf 1:50:33 Stunden – trotz eines Sturzes bei Kilometer drei. Lohn war W55-Silber als Gesamt-45. Eine Altersklassen-Goldmedaille errang Herta Bergmann: Sie ließ ihre W65-Konkurrenz in 1:54:12 Stunden weit hinter sich. Ihren ersten Halbmarathon bestritt die Sainbacherin Sabine Seitz (Claudias Lauftreff Aichach). Sie wurde 190. und 13. in der W40-Wertung. (hokr)

